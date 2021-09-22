Альфа-банк и ГП заключили мировое соглашение по задолженности компаний Абызова

Альфа-банк и Генпрокуратура РФ заключили мировое соглашение по урегулированию ситуации в связи с задолженностью компаний экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.

«Стороны достигли компромисса и отказались от дальнейшего оспаривания действий друг друга по данному делу», – приводит сообщение пресс-службы банка ТАСС.

В рамках заключенного соглашения Альфа-банк передал денежную сумму на благотворительную деятельность в сфере образования и просвещения в России, которая поддерживается государством.

Напомним, с бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и Альфа-банка взысканы 126,5 млн долларов в пользу государства по иску Генеральной прокуратуры.

В августе прошлого года СК завершил расследование дела против Абызова. По данным прокуратуры, Абызов в 2015 году незаконно владел минимум 70 компаниями в Эстонии. В октябре 2020 года Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 млрд рублей в доход государства. Прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Мосгорсуд признал взыскание с Абызова 32,5 млрд рублей законным.

Соучастниками экс-министра стали 15 человек. Четверо из них – Владимир Ниязов, Сергей Столяров, Андрей Титоренко и Константин Тян находятся в международном розыске. Суд уже арестовал два дома Абызова, три квартиры и другую недвижимость, а также 437 млн рублей. В марте 2021 года СК России отправил в Италию запрос об аресте двух вилл, принадлежащих семье Абызова, стоимость которых оценивается примерно в 2 млрд рублей.

Экс-министр был задержан 26 марта 2019 года. По версии следствия, Абызов и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 («Создание преступного сообщества») и по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек.