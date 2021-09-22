 

Николай Валуев сменит Сергея Лаврова на посту министра иностранных дел России

22.09.2021, 17:11, Разное
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Как стало известно недавно, Сергей Лавров принял решение покинуть пост главы МИДа и приступить к выполнению обязанностей депутата Госдумы. Новым министром иностраных дел станет бывший боксер, член партии “Единая Россия” Николай Валуев.

Лидер предвыборного списка ЕР Сергей Лавров поблагодарил избирателей за оказанное ему доверие. Политик также позитивно оценил кандидатуру своего преемника:

“Некоторым подобное решение может показаться неожиданным: ведь у Валуева нет дипломатического образования. Я позволю себе напомнить, что и Сергей Шойгу не служил в армии. Но это никак не мешает ему выполнять обязанности министра обороны.”

“Николай – бывший спортсмен. Уверен, что его железная выдержка и сила воли позволят достойно представлять Россию на международной арене”, – добавил Лавров.

Будучи депутатом, Валуев занимал пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Коллеги по фракции подчеркнули активную политическую деятельность экс-боксера, особо отметив его участие в подготовке Закона о повышении средней продолжительности жизни в России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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