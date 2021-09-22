Пашина: Приватизация “Большевика” – больше возможностей для государства и общины Киева

Уже 27 октября состоится долгожданный аукцион по приватизации многострадального завода “Большевик” (ныне – АО “Первый киевский машиностроительный завод”). Это государственное предприятие за последние 30 лет скатилось от мощного объекта, важного в цепи обороноспособности Советского Союза, до гнетущего депрессивного вида. Так, с начала 90-х производство на предприятии только сокращалось, работники увольнялись, а производственный потенциал постоянно нивелировался. Как результат – глухой экономический и социальный угол и постоянное накопление долгов уже в 0,5 млрд грн. Поэтому для реанимации объекта и был выбран наиболее оптимальный путь – поиск ответственного инвестора и приватизация.

Почему от приватизации “Большевика” выигрывают все

Очевидно, что когда-то мощный завод по ряду объективных и субъективных причин превратился в некий чемодан без ручки, который уже невозможно нести, но и на помойку жалко выбрасывать. Единственный правильный путь в этих условиях – продажа объекта надежному платежеспособному инвестору, который сможет вдохнуть “вторую жизнь” в этот заброшенный государственный актив.

Почти год назад государство приняло волевое политическое решение и разблокировало большую приватизацию. Среди объектов, выставляемых на продажу, кроме “Большевика” – ОГХК, “Президент-отель”, а также “Центрэнерго”.

Именно поэтому Фонд госимущества совместно с ведущей аудиторской компанией KPMG, входящей в “большую четверку”, в рамках подготовки ПКМЗ к разгосударствлению провели кропотливую работу и выписали оптимальные приватизационные условия, которые уже утверждены правительством.

Среди важного – стартовая цена предприятия на аукционе составит 1,39 млрд грн. То есть конечная стоимость завода возрастет в ходе открытых конкурентных торгов. Приватизационные условия гарантируют социальную защиту сотрудников. Будут погашены все долги по заработным платам, ЕСВ, льготным пенсиям, обеспечено выполнение действующего коллективного договора, а также будет запрещено увольнять работников в течение определенного времени.

Новый владелец также должен будет погасить все имеющиеся долги перед государством, городским бюджетом и другими кредиторами.

Естественно, что приватизация позволит не только снять бремя с госбюджета, но и привлечь реальные инвестиции, обеспечить социальную защиту работников и создаст условия для сохранения и модернизации производства.

В частности, условия приватизации ПКМЗ гарантируют защиту интересов работников и дальнейшее развитие завода:

Социальные условия:

Погасить задолженность по зарплате, льготным пенсиям и ЕСВ в течение трех месяцев.

Не допустить возникновения новых долгов по зарплате и перед госбюджетом.

Выполнять действующий коллективный договор.

Финансовые условия:

Погасить задолженность по налогам и сборам, таможенным и другим платежам в государственный и местный бюджеты в течение шести месяцев.

Инвестировать не менее 57 млн грн в производство с потенциалом.

Выплатить дивиденды государству за 2020–2021 годы, в случае, если они не будут выплачены до момента приватизации.

Не допускать новых налоговых долгов.

В то же время после приватизации инвестор сможет решить, сохранить часть станков в Киеве или же перенести их в филиал в городе Жашкове либо на иные площадки, что улучшит экологическую составляющую в районе.

Кроме того, решается еще одна проблема “Большевика”. Совместно с государственным концерном “Укроборонпром” было принято решение о передаче оборудования для изготовления продукции спецназначения на баланс других оборонных предприятий.

Приватизация ПКМЗ ожидаемо запустит новый цикл в долгой истории завода. На месте загроможденной территории начнется развитие инфраструктуры и появятся новые урбанистические проекты, в которых очень нуждается Киев как современный город.

Почему именно сегодня лучшее время для продажи ПКМЗ

Проверенная временем известная бизнес-аксиома гласит, что любой актив, который не генерирует прибыль и не используется по назначению, превращается в пассив и груз. В его поддержку расходуются ресурсы, средства и время. Это путь в никуда и только постоянное продуцирование убытков.

Добавляют сегодня Украине головной боли также и последствия мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Поэтому поиск именно сейчас нового инвестора для завода – задача чрезвычайной государственной важности. Ведь в противном случае государство будет только тратить свое время и ресурсы, тогда как инвестиционная привлекательность “Большевика”, очевидно, будет падать ежегодно. Поэтому в дальнейшем найти инвестора и продать ему предприятие по выгодной для государства цене может быть проблематично.

Современные инвестиционные проекты вместо сорняков в центре Киева

Напомню, что 139 лет назад на киевской Шулявке швейцарский предприниматель построил чугунолитейный и механический завод. Первая продукция – кровати, арматура, болты и гайки. Столетие спустя машиностроители делали здесь современное и мощное оборудование для химпрома и оборонного комплекса. В частности, завод первым в советские времена выпускал оборудование для производства крупногабаритных шин диаметром до 5 м. Тогда на нем работали тысячи специалистов. Но с 1990-х завод оказался на грани банкротства. Сейчас на “Большевике” работают менее 300 человек и предприятие ежегодно получает по 20 млн убытков.

Однако на сегодня из более чем 20 цехов завода на производстве в Киеве частично используются лишь несколько. В “замороженных” цехах полностью отсутствует оборудование. Оборудование в работающих цехах – устаревшее, не обновлявшееся в течение многих десятков лет. 80% имущества и основных средств находятся в аварийном состоянии. Самому новому станку – 38 лет! При этом территория площадью около 35 га почти в центре Киева зарастает сорняками, а цеха постепенно растаскиваются на металлолом.

Сегодня основной вид деятельности ПКМЗ – сдача в аренду помещений, а не промышленное производство. Хотя когда-то “Большевик” экспортировал продукцию в десятки стран мира. Завод из-за безответственности и коррупции стал убыточным, а размер его долгов превышает 0,5 млрд грн, львиная доля которых – задолженность перед госбюджетом. А еще наложены аресты на все имущество, все счета предприятия и кассу.

К сожалению, чудес в современном мире не бывает. И, по логике текущей ситуации на заводе, без появления нового инвестора положение будет только ухудшаться, инвестиционная привлекательность предприятия дальше будет становиться хуже.

Проигрывают пока от черной дыры почти в центре города собственно и сам Киев, и его община. Полуразрушенный завод существенно тормозит развитие местности. До недавних пор промышленная зона ПКМЗ должна развиваться. Появление новых объектов и проектов для горожан вместо заброшенных цехов – вот каким путем должна двигаться местность. Поэтому приватизация – это однозначно позитив. Она магнитом привлекает инвестиции и бесспорно придаст новую динамику для осовременивания депрессивной убыточной зоны. А Шулявка имеет все шансы превратиться в украшение города, что движется современными темпами.

Источник: “ГОРДОН”

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