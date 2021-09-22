Гендиректор “Метинвеста”: “Метинвест Политехника” будет давать супервысококачественное образование

“Технический университет, в котором будут лучшие преподаватели, в котором будут лучшие лаборатории, который будет работать в партнерстве с лучшими вузами и лучшими исследовательскими центрами по всему миру. И сможет как раз генерировать тех самых молодых специалистов, которые позволят им получать супервысококачественное образование у себя дома и потом получать достойную заработную плату и интересную работу у себя дома и никуда не ехать”, – сказал Рыженков, отвечая на реплику ведущей о том, что в Украине вакансий на рынке труда вдвое больше, чем это было до начала карантина.

Контекст:

Университетский комплекс будет расположен в центре Мариуполя, завершить строительство на пустовавшем участке планируют в 2022 году. В кампусе разместятся учебный корпус, шестиэтажное общежитие, спортивный комплекс и парк.

На возведение университетского городка первого негосударственного горно-металлургического вуза “Метинвест Политехника” в Мариуполе группа “Метинвест” потратит €30 млн.

Университет уже формирует штат и согласовывает с международными партнерами условия по оборудованию лабораторий, договаривается об их вовлечении в образовательную работу.

Лучшим студентам группа гарантирует первое рабочее место, финансовую мотивацию и другие преференции.

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