Угрозы жизни водителя Шефира нет, его состояние стабильное – главврач “Феофании”

Он отметил, что Александр Иванько был доставлен в больницу автомобилем скорой помощи.

“Медицинская помощь ему оказана в полном объеме, состояние его сегодня стабильное, угрозы для жизни нет. Он находится в одном из интенсивных отделений”, – подчеркнул Семенив.

Главврач “Феофании рассказал, что операция “прошла стандартно” и “без всяких осложнений”. По его словам, Иванько получил ранение в ногу, потери крови у него не было.

“Когда человек поступает с такими диагнозами, он попадает как правило в операционную, а затем уже в один из интенсивных отделений. На какой период – определяется состоянием пациента, зависит от сроков заживления”, – добавил Семенив.

По его информации, в больнице с водителем Шефира проводятся следственные действия.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль. Автомобиль Шефира не бронирован.

Глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия говорил, что Шефир пребывает в состоянии шока и думает, что стреляли в него. Нардеп назвал три версии произошедшего, среди них одна “российская”.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители рассматривают три основные версии покушения на Шефира: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине.

Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк заявил, что стрельба cвязана с борьбой президента против олигархов. Руководитель ОПУ Андрей Ермак назвал покушение на Шефира вызовом Зеленскому и его команде.

Глава МВД Денис Монастырский отмечал на брифинге, что если бы автомобиль Шефира остановился через 50–100 м после обстрела, то последствия были бы однозначно трагичными. “То, что водитель проехал и выехал из зоны обстрела, – было фактом, который спас жизнь”, – сказал Монастырский. Министр добавил, что перед госпитализацией водитель Шефира показал, откуда стреляли по его машине.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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