 

В Ивано-Франковске школы и детсады продолжат работу в обычном режиме после введения “желтой” зоны – мэр

22.09.2021, 17:02, Новости дня
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Он отметил, что все учебные учреждения достигли показателя в 80% вакцинированных педагогов.

“Еще утром в прямом эфире комментировал ситуацию о состоянии заболеваемости коронавирус. На то время три учебных заведения еще не достигли уровня 80% провакцинированных работников. Но уже все они преодолели этот показатель. Поэтому несмотря на то, что с завтрашнего дня будем в “желтой” зоне, все школы и детсады нашей общины продолжат работать в обычном режиме”, – заявил чиновник.

https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/posts/396364158726513

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 сентября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из “зеленой” зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил 8 сентября, что первой дозой препарата от COVID-19 вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%.

9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.

22 сентября Ляшко заявил, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании в Украине одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 6,43 млн человек, почти 5,25 млн – две дозы препарата. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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