Ученые не исключают, что вскоре начнется новый ледниковый период

Глобальное потепление, с которым пытаются сейчас бороться во всем мире, может закончиться резким похолоданием в Европе и наступлением нового ледникового периода. Об этом заявил российский ученый Алексей Карнаухов.

Большой проблемой может стать остановка или изменение направлений океанских течений. Напомним, что мягкий климат на большей территории северо-западной части Европы поясняется наличием теплого Гольфстрима.

Однако глобальное потепление сегодня приводит к тому, что разница температуры воды на севере и у экватора станет иной. Как тогда поведет себя течение, на самом деле, пока не знает никто. В случае остановки Гольфстрима, в отдельных регионах среднегодовая температура упадет на 10-20 градусов по Цельсию, а это – настоящий ледниковый период.