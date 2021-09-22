 

Ученые не исключают, что вскоре начнется новый ледниковый период

22.09.2021, 16:48, Новости дня
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Глобальное потепление, с которым пытаются сейчас бороться во всем мире, может закончиться резким похолоданием в Европе и наступлением нового ледникового периода. Об этом заявил российский ученый Алексей Карнаухов.

Большой проблемой может стать остановка или изменение направлений океанских течений. Напомним, что мягкий климат на большей территории северо-западной части Европы поясняется наличием теплого Гольфстрима.

Однако глобальное потепление сегодня приводит к тому, что разница температуры воды на севере и у экватора станет иной. Как тогда поведет себя течение, на самом деле, пока не знает никто. В случае остановки Гольфстрима, в отдельных регионах среднегодовая температура упадет на 10-20 градусов по Цельсию, а это – настоящий ледниковый период.



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