В РФ создадут цифровую археологическую карту страны

В одном из вузов сообщили о создании цифровой карты археологических находок. Всего к работе будут привлечены сотрудники двух десятков академических институтов и университетов. Таким образом, был создан консорциум «Культурный фонд».

Известно, что создание такой организации сходит в перечень стратегических проектов, предусмотренных в государственной программе «Приоритет 2030».

До конца десятилетия ученые попытаются решить несколько основных задач. Необходимо создать цифровую платформу, на которой будут собраны все данные об археологических исследованиях. Также нужен единый цифровой стандарт и внедренный в систему искусственный интеллект, который поможет работать с огромным массивом информации.