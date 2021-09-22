Арбидол исключен из списка лекарств для пациентов с легким COVID-19 в стационаре



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В частности, был полностью обновлен раздел «Патогенетическое лечение», где уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов и комбинаций лекарств, говорится в сообщении Минздрава. В этом же разделе описаны особенности назначения антикоагулянтов.

Российский препарат уминфеновир, широко известный под торговой маркой Абидол, по-прежнему рекомендуется для амбулаторного применения, однако был исключен из списка лекарств для госпитализированных пациентов из групп риска с легким течением COVID-19. В предыдущей версии временных рекомендаций упоминалось, что данные об эффективности и безопасности препарата для пациентов с коронавирусом отсутствуют.

Обновленные схемы амбулаторного лечения для легких пациентов включают применение будесонида — ингаляционного глюкокортикоида, используемого при астме и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Небольшое исследование, проведенное в Великобритании в начале года, показало снижение потребности в неотложной помощи и госпитализации на 90% у пациентов, которые использовали ингалятор. Кроме того, у добровольцев значительно быстрее исчезли симптомы инфекции по сравнению с контрольной группой.

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Для пациентов со среднетяжелым течением заболевания в рекомендации внесена схема лечения с использованием барицитиниба и тофацитиниба — препаратов, применяемых для лечения артритов. Для этиотропной терапии тяжелых больных предлагается ремдесивир и иммуноглобулин человека — такой подход в Минздраве сочли наиболее эффективным на сегодняшний день.

В рекомендациях появился новый раздел «Антимикотическая терапия», где описаны особенности лечения инвазивного аспергиллеза и кандидоза у пациентов с COVID-19. Кроме того, предложены схемы более рационального использования кислорода при дыхательной поддержке тяжелых больных в отделениях интенсивной терапии.

В раздел о специфической профилактике внесена информация о показаниях к вакцинации беременных — будущим матерям пока рекомендуется прививаться с 22 недели беременности лишь в том случае, если они относятся к группам риска по COVID-19. Это женщины с ожирением, диабетом, заболеваниями печени и различными хроническими состояниями.

«Опыт клинического применения препарата Гам-КОВИД-Вак при беременности недостаточен. В связи с этим применять вакцину Гам-КОВИД-Вак при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», — говорится в документе.