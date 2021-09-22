Мнение: Как отобедать с наперсточниками за свой счет.

Как я предполагаю, именно преподавательский состав школ и учебных заведений, в помещения которых в основном располагаются участки избирательных комиссий (УИК), и которые должны учить наших детей таким понятиям как Честь и Совесть…, именно эти люди в основном творят произвол и беззаконие в выборном процессе.

Как я предполагаю, именно люди бюджетного направления в силу боязни за содержимое своих холодильников пошли в этом году в образе стада баранов на беспрецедентную сделку со своей совестью, и перечеркнули будущее своих детей и внуков.

Примечание: нельзя огульно говорить в подобном тоне в отношении абсолютно всех так называемых бюджетников, среди них есть достаточное количество честных и порядочных людей, кто не пошел против своей совести и отдал свой голос за кандидатов, близких ему по своей сути.

Так, теперь о мнении людей о прозрачности и честности трехдневного голосования:

Голосование ещё идет, время на европейской части России полдень, последний день голосования, и поэтому по всей видимости результат отданный на это время 216 тыс. Голосов кардинально не изменится.

Уже можно говорить однозначно, что эти выборы в Государственную Думу России являются наиболее грязными, за всю историю их проведения.

По всей стране в социальных сетях и на различных информационных ресурсах приведено множество нарушений в процессе голосования в самых различных регионах страны.

Нарушения массовые, идентичные, беззастенчивые…, люди идут на них без всякой боязни ответственности, работают под прикрытием.

Надеяться на беспристрастное разбирательство судебными органами этих уголовно наказуемых преступлений бессмысленно, ибо власть захватывается не для того, чтобы её так просто отдавать.

Уже сейчас становится понятным, “Единая Россия” растоптав всё святое придет к большинству в парламентском органе страны, даже если явка избирателей на участки составит более 60%, при привычной им 30%.

Да, придется повозиться с фальсификациями, отщипнуть необходимое количество в свою пользу у электронного голосования, но к своей цели они придут в любом случае.

Даже при условии того, что большая часть людей выступит в качестве протестного голоса, и отдаст свои голоса за КПРФ.

Этой партии ещё на старте этой кампании ЦИКом (Центральной избирательной комиссией) уже было отведено не более 20%, и это может, как я предполагаю, быть их максимальным результатом.

И это даже при том, что левые силы в этот раз наконец-то объединились, и вышли на избирательную кампанию единым фронтом.

Теперь напрашивается вопрос, как поступят в этом случае люди из КПРФ, и все кто примкнул к ним в процессе избирательной компании?

Нормальные люди понимая, что с ними обошлись крайне отвратительно, путем обмана и подлога бросают им корочки хлеба…, нормальные люди заявили бы о категорическом неприятии подобных деяний, и отказались бы от совместной парламентской работы с людьми, которые организовали это кощунство.

То есть нормальным и человеческим языком это называется отказом принимать участие в роботе Государственной Думы нового созыва.

Призывать к помощи в отстаивании своих интересов так называемый электорат бессмысленно, он или пассивно инертен, или это так называемый бюджетный люд, у которого основным критерием самосознания является содержимое их холодильников, и они в полной мере за прошедшие два дня показали свою внутреннюю сущность.

Людей с пассионарной ответственностью перед своей страной крайне мало, да и те многие в бегах.

Опять напрашивается вопрос, как поступит в этом случае КПРФ, и у неё есть только два выбора:

1. Не опуститься до бесчестия, с гордо поднятой головой заявить о своём протесте, и своём нежелании в совместной работе в фальсифицированном парламенте.

2. Сесть за обеденный стол с людьми, которые только что развели тебя как последнего лоха, и при этом заплатить из своего кармана за этот обед.

Согласитесь, довольно забавная ситуация, как она будет разрешена, покажут ближайшие сутки.

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