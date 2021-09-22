Поисковую группу Ан-26 в Хабаровском крае увеличили

МЧС РФ нарастило группировку, занимающуюся поисками пропавшего рядом с Хабаровском Ан-26, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Группировка по поиску самолета усилена, спасатели ведут осмотр таежной местности. Всего задействовано более 70 спасателей, используется 20 единиц техники», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там добавили, что поиски осложняются темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями, а также таежной и горной местностью.

Между тем источник агентства в авиационных службах сообщил, что самолет находился в эксплуатации 42 года, с 1979 года.

«Его назначенный ресурс составляет 40 лет, то есть он выработал 105% ресурса», – отметил собеседник.

По данным МЧС, самолет пропал с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска, предположительно, у заповедника Хехцир. На борту находился экипаж из шести человек, Ан-26 выполнял технический полет. Поиски самолета осложнены темным временем суток и плохой погодой.

Ранее выдвигались предположения, что причиной возможной авиакатастрофы могли стать ошибка пилотирования и сложные погодные условия. Также звучала версия о том, что Ан-26 мог столкнуться с сопками в заповеднике Хехцир.

Поиски решили не приостанавливать на ночь.