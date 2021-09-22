Театр Джигарханяна поменял название
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Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна сменил название, теперь он называется «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна», сообщил художественный руководитель Сергей Газаров.
«Нам показалось, что «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» – это будет новая жизнь этого же театра, только в ускоренном, энергетическом, прорывном смысле, может быть провокационном, резком направлении. Но это то, что заложил Армен Борисович», – цитирует Газарова ТАСС.
Он пояснил, что главным было сохранение имени Джигарханяна, также в название добавили слово «Прогресс», по названию бывшего кинотеатра, где располагается учреждение.
«Почему «Прогресс»? Был кинотеатр «Прогресс», в свое время он был самый продвинутый. Прошло 25 лет, мы решили именно этот прогресс вернуть, потому что мы тоже хотим прогрессировать, и мы будем прогрессировать», – объяснил худрук.
Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ноябре 2020 года на 86-м году жизни. Соболезнования родным и близким актера выразили президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян.
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