Театр Джигарханяна поменял название

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна сменил название, теперь он называется «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна», сообщил художественный руководитель Сергей Газаров.

«Нам показалось, что «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» – это будет новая жизнь этого же театра, только в ускоренном, энергетическом, прорывном смысле, может быть провокационном, резком направлении. Но это то, что заложил Армен Борисович», – цитирует Газарова ТАСС.

Он пояснил, что главным было сохранение имени Джигарханяна, также в название добавили слово «Прогресс», по названию бывшего кинотеатра, где располагается учреждение.

«Почему «Прогресс»? Был кинотеатр «Прогресс», в свое время он был самый продвинутый. Прошло 25 лет, мы решили именно этот прогресс вернуть, потому что мы тоже хотим прогрессировать, и мы будем прогрессировать», – объяснил худрук.

Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ноябре 2020 года на 86-м году жизни. Соболезнования родным и близким актера выразили президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян.