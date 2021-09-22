 

Театр Джигарханяна поменял название

22.09.2021, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМосковский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна сменил название, теперь он называется «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна», сообщил художественный руководитель Сергей Газаров.

«Нам показалось, что «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» – это будет новая жизнь этого же театра, только в ускоренном, энергетическом, прорывном смысле, может быть провокационном, резком направлении. Но это то, что заложил Армен Борисович», – цитирует Газарова ТАСС.

Он пояснил, что главным было сохранение имени Джигарханяна, также в название добавили слово «Прогресс», по названию бывшего кинотеатра, где располагается учреждение.

«Почему «Прогресс»? Был кинотеатр «Прогресс», в свое время он был самый продвинутый. Прошло 25 лет, мы решили именно этот прогресс вернуть, потому что мы тоже хотим прогрессировать, и мы будем прогрессировать», – объяснил худрук.

Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ноябре 2020 года на 86-м году жизни. Соболезнования родным и близким актера выразили президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.05 / В Днепре 14-летняя девочка отравилась алкоголем и впала в кому

06.10 / Украина планирует закупить для армии до полусотни турецких боевых дронов

08.11 / Джо Байден. Президент США с третьей попытки. Интересные факты из его жизни

31.03 / Италия выдворяет двух сотрудников посольства России

21.09 / Минздрав назвал предварительную причину смерти студента в Киевской области после вакцинации

31.12 / “Это такой привет мне”. Шабунин отреагировал на взрывчатку у двери квартиры матери

14.06 / Стало известно имя лучшего игрока сборной Украины в матче против Нидерландов на Евро 2020

12.10 / Песков заявил, что проблемы Крыма не существует

17.08 / “Моральный провал”. Германия смогла эвакуировать семь человек на самолете, который вмещает более 100 пассажиров

09.07 / «Молох требует жертв»?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика