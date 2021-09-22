 

В Краснодарском крае выполнили план по ремонту дорог по нацпроекту на 2021 год

22.09.2021, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Краснодарском крае обновили 114 километров дорог в городских агломерациях по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Краснодарский край один из лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году мы на месяц раньше срока завершили все запланированные работы. В Краснодаре, Сочи и Новороссийске отремонтировали 123 участка протяженностью 114 километров. Благодаря поддержке президента [Владимира Путина] и правительства РФ мы ежегодно улучшаем дорожную инфраструктуру. Обеспечиваем безопасный проезд на краевых и федеральных трассах для миллионов жителей региона и туристов, улучшаем дорожную сеть муниципалитетов», – приводит слова главы региона сайт облправительства.

Всего в городских агломерациях отремонтировали 123 участка. 62 участка отремонтировали в Краснодарской агломерации, (протяженность 79,7 километра),  50 – в Сочинской агломерации (28,15 км), 11 – в Новороссийской агломерации (6,2 км).

Губернатор отметил, что за счет дополнительного федерального финансирования вместо шести объектов регионального значения работы ведут на 11, а также отремонтируют еще около 30 километров краевых дорог. В их числе два участка в Северском районе, протяженностью 12 километров. По одному объекту в Калининском и в Усть-Лабинском. На них работы уже завершили.

Продолжают строительство Яблоновского моста, реконструкцию трассы Краснодар-Ейск, капитальные ремонты подъездной дороги к селу Отрадное в Сочи и участка в Северском районе.

Всего в 2021 году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе приведут в порядок 160 километров трасс регионального и местного значения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.01 / Пелоси опасается, что Трамп может начать войну или использовать ядерное оружие

14.08 / В Минобороны Белоруссии прошла встреча с иностранными военными атташе

18.11 / Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом – ГСЧС

11.02 / Компания Kia готовит презентацию модели кроссовера CV

03.08 / Тропический штор «Исайас» может усилиться до категории урагана

13.09 / СБУ открыла дело по разглашению данных в деле наемников ЧВК “Вагнер” – Гончаренко

24.07 / В НАБУ подтвердили, что в кабинете и дома у председателя Харьковского облсовета проводились обыски

17.07 / Китай продал 1 млн баррелей резервной нефти

24.08 / США разрешили использовать плазму крови для лечения COVID-19

27.08 / Лидеры Совета Европы призвали власти Беларуси начать инклюзивный национальный диалог

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика