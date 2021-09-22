В Краснодарском крае выполнили план по ремонту дорог по нацпроекту на 2021 год

В Краснодарском крае обновили 114 километров дорог в городских агломерациях по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Краснодарский край один из лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году мы на месяц раньше срока завершили все запланированные работы. В Краснодаре, Сочи и Новороссийске отремонтировали 123 участка протяженностью 114 километров. Благодаря поддержке президента [Владимира Путина] и правительства РФ мы ежегодно улучшаем дорожную инфраструктуру. Обеспечиваем безопасный проезд на краевых и федеральных трассах для миллионов жителей региона и туристов, улучшаем дорожную сеть муниципалитетов», – приводит слова главы региона сайт облправительства.

Всего в городских агломерациях отремонтировали 123 участка. 62 участка отремонтировали в Краснодарской агломерации, (протяженность 79,7 километра), 50 – в Сочинской агломерации (28,15 км), 11 – в Новороссийской агломерации (6,2 км).

Губернатор отметил, что за счет дополнительного федерального финансирования вместо шести объектов регионального значения работы ведут на 11, а также отремонтируют еще около 30 километров краевых дорог. В их числе два участка в Северском районе, протяженностью 12 километров. По одному объекту в Калининском и в Усть-Лабинском. На них работы уже завершили.

Продолжают строительство Яблоновского моста, реконструкцию трассы Краснодар-Ейск, капитальные ремонты подъездной дороги к селу Отрадное в Сочи и участка в Северском районе.

Всего в 2021 году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе приведут в порядок 160 километров трасс регионального и местного значения.