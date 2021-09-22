 

Guardian – полиция расследует участие в финале чемпионата Италии по боксу спортсмена с нацистскими татуировками

22.09.2021, 16:16, Новости дня
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Тысячи зрителей финального поединка чемпионата Италии по боксу во втором полулёгком весе пришли в ярость из-за участия в нём спортсмена с нацистскими татуировками, передаёт The Guardian. Боксёру Микеле Броили грозит лишение членства в Федерации бокса Италии, а за расследование инцидента уже взялась полиция.


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В Италии разразился скандал после того, как в поединке за титул чемпиона по боксу принял участие спортсмен с неонацистскими татуировками, пишет The Guardian. 28-летний Микеле Броили уступил 34-летнему Хассану Нурдину в поединке за титул чемпиона во втором полулёгком весе, который вновь вызвал в Италии дискуссию о демонстрации нацистской и фашистской символики.

Как отмечает издание, спортивные чиновники изучают, как боксёра с татуировками флага с надписью СС, числом 88 — кодовым лозунгом националистов и логотипом организации скинхедов из Венето, который также отдал нацистское приветствие перед поединком, допустили в Федерацию бокса Италии. По словам присутствовавших на поединке, во время ожидания его начала болельщики Броили пели нацистские песни и обменивались нацистскими приветствиями.

«Когда я вышел на ринг и увидел эти татуировки, я был потрясён», — признался уроженец Марокко Нурдин, которого после победы в итальянской прессе назвали настоящим героем. Боксёр назвал татуировки своего соперника «отвратительными», заявив, что «этому нет оправдания».

«Федерация бокса Италии должна была с самого начала понять, что этот боксёр разделяет подобные взгляды. Разжигание ненависти карается по закону», — добавил Нурдин.

Спортсмена также поддержали тысячи зрителей, разгневанных участием Броили в поединке, прежде чем дойти до которого спортсмен провёл 16 боёв.

По данным The Guardian, боксёру грозит лишение членства в федерации бокса. Кроме того, за расследование инцидента взялась итальянская полиция, а прокуратура города Триеста, где прошёл финал, решает, начинать ли уголовное расследование.

В Италии преследуется по закону возрождение фашизма, включая фашистское приветствие, которое карается тюремным заключением сроком до двух лет. Тем не менее следователям, вероятно, придётся доказывать, что Броили сделал жест именно в контексте попытки возрождения фашизма.

«Микеле говорит только о спорте и хочет заниматься только спортом. Микеле образец спортсмена, который просыпается в четыре утра, чтобы тренироваться», — выступил в защиту своего ученика тренер Броили Дэнис Конте.



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