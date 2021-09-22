DELFI – латвийская армия попросила грибников найти потерявшийся беспилотник

Во время военных учений Namejs 2021 латвийская армия потеряла беспилотный летательный аппарат. Как передаёт DELFI, национальные вооружённые силы обратились к местным жителям, грибникам, лесным работникам и всем остальным с просьбой сообщить о находке дрона или его частей.



Reuters

Во время военных учений Namejs 2021 латвийская армия потеряла беспилотник. Как пишет DELFI, летательный аппарат пропал 16 сентября на маршруте Резекне — Гулбене. Был потерян сигнал, и неясно, где именно дрон приземлился.

Пропавший беспилотник серого цвета, его длина 1,4 м, размах крыльев — 2,8 м, вес — около 6 кг. Вооружения на аппарате не было, поскольку он предназначен для поддержки военных заданий.

Национальные вооружённые силы просят местных жителей, грибников, лесных работников и всех остальных сообщить в случае находки дрона или его частей.

Комментарии читателей на сайте DELFI:

Ss. Lv: Продаю беспилотник, недорого. В хорошем состоянии. Есть царапины на корпусе.

гг: Докладывает рядовой Сыроежкин: «В лесу, кроме грибов, обнаружены бутылки, свалки мусора, две лёжки бомжей, три наркомана, одна парочка, занятая неприличным, и один шизик. Дронов не найдено».

Беспилотник: Не бит, не крашен.

Карлсон: Он улетел, но обещал вернуться.

Джин: Клоуны: «Пропал реквизит».

Ольга: Сначала в лес не ходите — учения идут, а теперь иди им ищи.

Ё: Найдут в Дагестане с перебитыми номерами.

uuu: Представляю, как Путин нервно в сторонке трясётся от смеха. А воякам выдать орден трех звёд — за смелость, что потеряли и признались.

Маруся: Шо, опять?! (с) В прошлом году уже был подобный случай. Аж аэропорт закрывали. Ну что хотят, то и делают эти беспилотники.

Енот-полускунс: В армии нет слова «потерял». Есть слово «прое**ли».

Куку: Срочно санкции ввести против России. Из МИДа выразить обеспокоенность и озабоченность.