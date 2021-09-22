 

Мнение: Бес легитимности

22.09.2021, 16:10, Разное
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Принесли телеграмму из Верховного Суда России.

Рассмотрение моей кассационной жалобы об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы Ильи Вольфсона «назначено к слушанию в судебном заседании Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации на 24 сентября 2021 года в 11 часов 00 минут».

А до этого был звонок из ВС РФ. Оказывается, дело поступило в Москву лишь 21 сентября.

Это притом, что из Казани в Москву оно было направлено еще 16 сентября. Фельдсвязью. И добиралось, выходит, 5 суток. Какая-то очень нерасторопная фельдсвязь оказалась.

Мне интересно, случайно так получилось? Или специально затянули? Чтобы дело не было рассмотрено до того, как закончится процедура заполнения бюллетеней и протоколов?

Об использовании Ильей Вольфсоном «преимуществ должностного положения» я уже рассказывал.

Но теперь после того, как бюллетени уже официально подсчитаны и протоколы официально подписаны, что произойдет, если Верховный Суд России все-таки согласится с моими доводами и признает, что регистрации Вольфсона должна быть отменена?

У меня нет ответа на этот вопрос.

Впрочем, независимо от того, какое решение примет Верховный Суд России, это в любом случае не прибавит легитимности депутатскому мандату Ильи Вольфсона.

К слову, как кандидат в депутаты Госдумы России Илья на людях так ни разу и не появился. Разъезжал по округу исключительно как депутат Госсовета. Правда, видимо, забыв, что в Госсовет его избрали жители Пионерского округа №14 Советского района Казани, который не входит в Приволжский округ №26.

Повторюсь, легитимность депутатского мандата Ильи Вольфсона лично у меня вызывает большие сомнения.

Впрочем, по видимому, не только у меня. Думаю, что мало кто верит, что «Единая Россия» в Татарстане на самом деле набрала 80%…

Легитимность для Ильи Вольфсона, как и для многих других депутатов Госдумы от «Единой России», видимо, так и останется чем-то бесовским.

Источник: Ирек Муртазин



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