К розыску нападавших на автомобиль Шефира задействованы Нацполиция, Нацгвардия и СБУ – Клименко

“К следственно-розыскным действиям задействованы лучшие оперативники и следователи Нацполиции, кинологическая служба и Нацгвардия, которая на данный момент прочесывает лесную полосу, где совершено преступление. И, конечно же, работники Службы безопасности Украины, работают с нами с первой минуты”, – отметил Клименко.

По его словам, Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на Шефира: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине.

“В том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Дело – на контроле”, – отметил Клименко.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/videos/340790611069819/

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль. Автомобиль Шефира не бронирован.

Глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия говорил, что Шефир пребывает в состоянии шока и думает, что стреляли в него. Нардеп назвал три версии произошедшего, среди них одна “российская”.

Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк заявил, что стрельба cвязана с борьбой президента против олигархов. Руководитель ОПУ Андрей Ермак назвал покушение на Шефира вызовом Зеленскому и его команде.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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