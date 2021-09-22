В Кремле отрицают “российский след” в покушении на Шефира

По его мнению, попытки связать покушение с Россией “не имеют ничего общего с реальным положением дел” и являются признаками “такого излишне экзальтированного эмоционального состояния”.

Представитель Кремля заявил, что в Украине в наше время, “что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить российский след”.

О том, что нельзя исключать причастность России к покушению на Шефира, заявили глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и руководитель парламентской фракции этой же политсилы Давид Арахамия.

“Российский след не нужно исключать абсолютно… Много делается действий, которые стране-агрессору не нравятся. Мы знаем их способность в других странах устраивать разные теракты. Начиная с того, что в Украине происходило с участниками наших боевых действий, представителями чеченского народа, и заканчивая разными шпионскими историями, с полонием и т.д.”, – цитирует Корниенко “Цензор.НЕТ”.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский, обещая ответ организаторам покушения, отметил, что пока не знает, какие силы за ним стоят – “внутренние или внешние”.

В МВД Украины сообщили, что в числе прочих рассматривают версию с участием иностранных спецслужб.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия. Шефир не пострадал, его водитель ранен. Автомобиль Шефира не бронирован.

По информации прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль. Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стрельба связана с борьбой президента против олигархов.

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.

Издание “ГОРДОН” ведет онлайн-репортаж.

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