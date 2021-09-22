Специалист пояснил, почему восстание роботов невозможно

В наше время создано уже огромное количество роботов, которые становятся отличными помощниками для человека во многих областях. Однако постепенно в обществе ширятся опасения, что на каком-то этапе искусственный интеллект может взбунтоваться против нас. Возможно ли это?

На данный вопрос попыталась ответить автор книги о будущем роботов Рут Эйлетт. По ее мнению, человеку не стоит бояться усовершенствования машин. Скорее, нам угрожает их несовершенство.

Все без исключения роботы создаются для ограниченных функций. Поэтому они никогда не превзойдут человека настолько, чтобы взбунтоваться и взять власть в свои руки. Кроме того, человек всегда оставляет для себя возможность ручного управления даже теми машинами, которые способны работать без его участия.