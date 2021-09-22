 

Специалист пояснил, почему восстание роботов невозможно

22.09.2021, 15:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В наше время создано уже огромное количество роботов, которые становятся отличными помощниками для человека во многих областях. Однако постепенно в обществе ширятся опасения, что на каком-то этапе искусственный интеллект может взбунтоваться против нас. Возможно ли это?

На данный вопрос попыталась ответить автор книги о будущем роботов Рут Эйлетт. По ее мнению, человеку не стоит бояться усовершенствования машин. Скорее, нам угрожает их несовершенство.

Все без исключения роботы создаются для ограниченных функций. Поэтому они никогда не превзойдут человека настолько, чтобы взбунтоваться и взять власть в свои руки. Кроме того, человек всегда оставляет для себя возможность ручного управления даже теми машинами, которые способны работать без его участия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.05 / Песков указал на несоответствие санкций Киева подготовке встречи президентов

26.08 / Помпео ведет переговоры с руководством Бахрейна

10.07 / “Вот это бедра”. Ани Лорак похвасталась стройной фигурой в облегающем наряде

17.10 / Москвичей предупредили о «барическом дне»

30.11 / В Одессе учеников 5-11 классов переводят на дистанционное обучение

22.05 / США надеются на крепкое партнерство с Украиной на море – посольство

24.06 / Криминальные лидеры задержаны в Москве в ходе спецоперации правоохранителей

30.08 / Асад утвердил новое правительство Сирии

12.08 / «У меня не было политической позиции» – украинская спортсменка прокомментировала своё фото с россиянкой

15.05 / Сербский политик оценила вакцину «Спутник V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика