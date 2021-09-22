 

Ученые рассказали, зачем после извержения вулкана в Сальвадоре начали строить пирамиды

22.09.2021, 15:54, Новости дня
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Ученые рассказали о реальном предназначении пирамиды Кампана, расположенной в долине Сапотитан на территории Сальвадора. В процессе исследований было установлено, что данное сооружение было построено из материала, образованного в результате извержения вулкана. Более того, само строительство началось через несколько лет после самой катастрофы.

Речь идет об извержении вулкана Илопанго, которое произошло в 539 году до нашей эры. Оно считается крупнейшим в регионе, так как толстый слой пепла накрыл территорию около десяти тысяч квадратных километров.

Ученые из университета в штате Колорадо (США) полагают, что строительство пирамиды, высота которой с постаментом составляет 20 метров, было начато как с ритуальной целью, так и с целью объединить людей. По давним верованиям пирамида могла служить для недопущения еще одного извержения, говорят ученые. Кроме того, нужно было собрать людей вместе, объединить их одной идеей и одним масштабным проектом. Ведь большинство разбрелось по большой территории, спасая свои жизни.



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