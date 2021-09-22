Делайте то, что считаете правильным: как поступить, если вы влюблены сразу в двоих человек

Любовь является чувством, которое способны испытать все люди. Однако есть и такой вариант, как одновременная любовь к двоим партнерам. На первый взгляд это может показаться странным, но такое происходит, и довольно часто. Вот как нужно воспринимать это состояние и как решить этот вопрос.

Принцип влюбленности в двоих людей

Любовь не является исключительной и уникальной, которая не может повториться. Есть немало примеров того, как человек влюбляется довольно часто и к каждому новому партнеру испытывает искренние чувства. Одновременно полюбить двоих не так сложно, как кажется.

Рассмотрим конкретный вариант. Вы живете с человеком достаточно долго, и вдруг в вашей жизни появляется новая личность, к которой вы начинаете испытывать чувства. Это происходит потому, что любовь проходит несколько стадий от влюбленности до привычки. То есть вы находитесь с партнером в стадии, когда страсть и романтика остались позади, а появилась высшая степень уважения, привычка в самом положительном смысле этого слова. Вы сейчас являетесь родственными душами, которых связывает очень многое. К новому человеку вы испытываете страсть, увлеченность и даже юношескую влюбленность (независимо от возраста), которая определяется пылкостью и яркостью впечатлений. Эмоции, которые вы испытываете к каждому из партнеров, не противоречат друг другу, поэтому вы легко можете это совмещать.

Сравнение не в пользу первого возлюбленного

Некоторые люди, которые любят одновременно двоих партнеров, склонны сравнивать их между собой. Они считают, что новый возлюбленный однозначно лучше старого. Он более эмоционален, импульсивен, страстен и щедр на чувства. Так делать не стоит, поскольку эти два человека не подвергаются сравнению. Первый вызывал в вас те же (или близкие к аналогичным) эмоции, но это было давно. Вы успели забыть то, как это было именно с этим человеком, но не забыли свои впечатления от этих эмоций. А поскольку о них вам напомнил новый возлюбленный, вы считаете его более любимым.

Помните о том, что чувства со временем становятся более спокойными. Это естественно – не будоражить сердце, как раньше, или не испытывать необходимости видеть человека днем и ночью рядом с собой. Поэтому возлюбленных следует сравнивать по совместимости, а не по страсти и пылкости.

Дополнение

Нет ничего удивительного во влюбленности в двоих человек, если у каждого из партнеров есть свои плюсы и минусы. И эти качества являются для вас самыми приемлемыми. Например, ваш первый партнер стабилен, практичен, настроен на долгосрочность, и это вам нравится. Второй непредсказуем в самом положительном смысле этого слова, он практически готов ради вас на подвиги. Для него ничего не стоит сорваться с места и вместе с вами отправиться в путешествие.

Умеренная рискованность и осторожность действительно являются хорошими качествами, и выбрать более положительное очень трудно. В какое-то время необходимо одно, в какое-то – другое. Вот и получается, что оба партнера обеспечивают тот комфорт, который они не могут создать по отдельности. Это привлекает и притягивает так, что сделать выбор становится все сложнее.

Проблемы влюбленности в двоих человек

Наше общество не принимает такую модель отношений. И даже если вы далеки от стереотипов, все равно будете испытывать угрызения совести от того, что любите двоих сразу. Возможно, это будет в большей или меньшей степени, однако непременно будет. Поэтому самым простым решением вопроса станет остаться с одним из возлюбленных.

Нужно объективно оценить, кто из них вам дороже, и сделать выбор. Однако не все так легко, как можно написать на бумаге. Иногда этот выбор сделать крайне проблематично. То есть в каждом из партнеров есть то, от чего невозможно отказаться. Они словно дополняют друг друга своими положительными качествами. В этом случае вам будет полезно прислушаться к некоторым советам и понять, что может вас ждать в будущем. О них пойдет речь дальше.

Принятие партнера

Попробуйте следующую стратегию: честно расскажите обоим партнерам о том, что вы любите их двоих. Чаще всего получается так, что один человек (тот, который появился позже) об этом знает, а в неведении остается первый. Но бывает и так, что о присутствии соперника не догадываются оба. В этом случае вы увидите, как поведет себя каждый из них. Будет ли он готов принять ситуацию такой, какая она есть? Хватит ли у него сил понять и простить? Доверьтесь судьбе, если не можете сделать окончательный выбор.

Опасность в том, что оба этих человека могут от вас отказаться. Но и здесь нельзя считать это своим поражением. Наверное, судьба сама подсказывает вам то, что эти люди недостойны вашей любви. Сама по себе любовь является всепрощающей, если каждый из партнеров предпочитает обходиться безо лжи (то есть вас нужно ценить только за то, что вы сразу во всем признались).

Ревность

Если ваши партнеры все о вас узнали и оба не стали от вас отказываться, вам наверняка повезло. Однако не думайте, что вам удастся избежать выбора. Рано или поздно один человек начнет вас ревновать к другому. Вряд ли у вас получится жить втроем так, чтобы все были довольны и никто не предъявлял ни к кому претензий. Наверняка сама жизнь вас рассудит, поскольку она станет неприемлемой как для вас, так и для одного из ваших возлюбленных (как минимум, поскольку ревновать могут оба сразу).

Месть со стороны одного или двоих партнеров

Подумайте о том, что один из ваших партнеров может поступить так, как это сделали вы. То есть посчитать несправедливым то, что вы получаете положительные эмоции сразу от двоих партнеров, а он вынужден вас с кем-то делить. Как вы отнесетесь к тому, что он также найдет себе спутника или спутницу, помимо вас? Готовы ли вы к этому? Это будет его местью и ударом по вашему самолюбию. Если вы согласны с тем, что это заслужили, и готовы продолжать дальше, никто не станет с вами спорить и отговаривать.

Делать то, что хочется

Есть много советов на тему, как правильно поступить. Однако ситуации бывают разными, как и характеры, и темпераменты у людей также разные. Нельзя дать универсальный совет взрослому человеку, который отдает себе отчет в своих действиях. Рассмотрите разные варианты и остановитесь на том, что вам больше всего нравится и импонирует в данном случае. Никому, кроме вас, не известны подробности того, как случилась встреча с одним и вторым партнером, что стало поводом для того, чтобы оказаться в такой сложной ситуации и на пороге такого сложного выбора.

Действуйте по обстоятельствам и поступайте так, как вам удобно. При этом помните, что ваши интересы должны быть в приоритете, а интересы партнера или партнеров не менее важны и уважаемы. Постарайтесь как минимум поступить честно и так, чтобы вас не мучила совесть. Наверняка ваше сердце подскажет, какой выбор будет правильным.