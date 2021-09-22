 

Ирина Апексимова рассказала о неприятностях, с которыми сталкивается в киностудии

22.09.2021, 15:42, Разное
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Актриса Ирина Апексимова рассказала, с какими неприятностями она может столкнуться в киностудии. Также она высказалась об отношении к хейтерам. У нее есть доброжелатели, несмотря на заслуженный авторитет среди коллег.
Апексимова продолжает активно работать, она руководить двумя театральными учреждениями. Также артистка снимается в кино, но в последнее время не часто поступают предложения от режиссеров. Знаменитость связывает такую тенденцию с возрастом.

Апексимова перестала активно сниматься после того, как ей предложили сыграть «маму Зины», у которой по сюжету даже не было фильма. После 30 лет в кино актеры мало кому нужны. От данной роли знаменитость отказалась, ее огорчают, что отечественные режиссеры не могут предложить адекватные сценарии для женщин старше 40 лет. Если говорить о мужчинах, то в этом возрасте они только расцветают.

Хейтеры часто пишут Ирине Апексимовой в социальных сетях. Они называют ее бездарной и некрасивой. На негативные комментарии знаменитость предпочитает не отвечать, пишет портал «Глобал.МСК».



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