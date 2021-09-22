Власти Москвы предоставили возможность всем желающим проверить результаты онлайн-голосования

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22.09.2021, 15:40, Разное
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Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко во время заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице сообщил, что проверить результаты онлайн-голосования может любой желающий.

Он рассказал, что зашифрованные транзакции находятся в обзервере. “Можно скачать файл, и у файла можно посмотреть – это основа вместе с ключами шифрования и расшифрования”, – уточнил Костярко. По словам чиновника, будет опубликована программа, расшифровывающая голоса, а также файл с блокчейном и данными, полученными благодаря функции “отложенное решение”.

Убедиться в том, что опубликованные результаты были подсчитаны корректно, могут и члены технической рабочей группы, которые принимали участие в разработке этой системы. С таким предложение выступил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Напомним, с 17 по 19 сентября 2021 года в России проходили выборы в Государственную Думу. Граждане могли проголосовать на участках или воспользоваться системой ДЭГ. В реестр онлайн-избирателей были включены два миллиона москвичей. Явка среди зарегистрировавшихся на ДЭГ составила 96,5%.



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