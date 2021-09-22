Кабмин Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики

Кабинет министров Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики, заседание транслировалось на канале правительства в YouTube.

Перевод крымскотатарской письменности на латинскую графику должен пройти до 1 сентября 2025 года, говорится в пояснительной записке к документу. Также будет переведен образовательный процесс, который осуществляется на крымскотатарском языке, в том числе учебники на алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики, передает РИА «Новости».

«Согласиться с предложением министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и меджлиса крымскотатарского народа (организация признана экстремистской и запрещена в России) относительно утверждения алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики», – говорится в постановлении правительства.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заверил, что вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точек зрения.