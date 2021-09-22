 

Российский футболист Хохлов подал в суд на Facebook из-за фамилии

22.09.2021, 15:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБывший футболист сборной РФ и главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую компанию Facebook из-за блокировки его фамилии в соцсети.

Любое упоминание фамилии Хохлова Facebook расценивает как «пренебрежительное название представителей украинской нации».

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Ни я, ни мои друзья, ни знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей говорили, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», – передает слова футболиста «Октагон».

Хохлов намерен требовать от американской компании компенсации морального вреда.



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