Вулканологи определили сроки извержения вулкана на Канарских островах

Извержение вулкана на Канарских островах (остров Пальма) продлится от 24 до 84 дней, сообщил Институт вулканологии Канар.

«Ответ на этот нелегкий вопрос (продолжительность извержения – прим. ВЗГЛЯД) можно получить, опираясь на информацию, которой мы располагаем относительно исторических извержений на острове Пальма. Было бы допустимо предположить существование периода извержений от 24 до 84 дней со средней продолжительностью 55 дней», – цитирует сообщение института РИА «Новости».

Исследователи привели таблицу из шести ранее известных извержений вулканов на этом острове. Самое долгое из них продолжалось 84 дня, это старейшее из известных на острове извержений вулкана Теуйа, оно произошло в 1585 году. Пробуждение вулкана Тенегиа в 1971 году закончилось через 24 дня.

Напомним, в воскресенье на острове Пальма началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Извержение угрожало прибрежной зоне, сообщали в правительстве Канарских островов.

На данный момент эвакуировано более 6 тыс. человек, в результате действий стихии повреждено более 300 домов.