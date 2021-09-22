 

Мнение: Анатомия приписок

22.09.2021, 15:16, Разное
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Пишут, что «Единой России» приписали 13 миллионов голосов.

В деревнях, где вообще не было наблюдателей, похоже, просто вписывали в протоколы цифры, спущенные сверху. Ну а там, где были наблюдатели, комиссии втихаря уходили на «надомное голосование». Как произошло в селе Кунтечи Лаишевского района Татарстана.

17 сентября члены УИК ушли на надомное голосование в 15:00. В 18:34 вернулись. То есть их не было 214 минут. И за это время у них успело проголосовать 400 человек. Четыреста!

На каждого избирателя пришлось чуть больше 30 секунд! В селе! А ведь членам УИК еще надо было дойти от дома до дома, заполнить документы, получить подпись избирателя….

Второй раз члены УИК вышли обходить дома 18 сентября. Ушли в 12:00 вернулись в 14:00.  На участке их не было 120 минут. И за это время у них проголосовали 120 человек.

Конечно, потом подсчет голосов на участке прошел честно (все-таки там был наблюдатель). И ЕР набрала на участке 681 голосов, это 75,3% (отсюда).

Интересно, сами жители деревень верят в итоги голосования, которые озвучивает телевизор? Или все всё знают, понимают, но помалкивают? И тем самым становятся соучастниками преступления?

Источник: Ирек Муртазин



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