 

Убыточные коммунальные предприятия Киевcкой области смогут зарабатывать на аренде недвижимости – глава облсовета Гунько

22.09.2021, 15:14, Новости дня
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Она отметила, что в мае этого года, после смены руководства Киевского областного совета, новые руководители получили доступ к финансовой отчетности коммунальных предприятий Киевской области. Анализ документов и проверка на местах продолжались три месяца, но большинство директоров не смогли предоставить полную информацию об имеющихся мощностях, а также отчеты о деятельности за последний год, предприятия не имели планов развития.

“Мы выделили действующие и недействующие предприятия. Те, которые не могут приносить доход по основному виду деятельности, имеющие на балансе пустые помещения, которые можно сдавать в аренду. Однако возможность предоставления недвижимости в аренду для коммунальных предприятий Киевской области была заблокирована. Существующие договоры закончили срок действия, а новые – не могли заключить. Это произошло из-за изменений в законодательстве, которые произошли в октябре 2019 года. Прежнее руководство профильного управления не привело в соответствие нормативные акты. Мы уже начали это исправлять: на последней сессии облсовета внесли изменения в план регуляторных актов на 2021-й”, – написала Гунько.

Она добавила, что теперь профильные управления могут подготовить типовые договоры, правила проведения конкурсов и другие необходимые документы, будет создан публичный реестр доступной для аренды недвижимости коммунальных предприятий области, а после проведения конкурсов будут заключены новые договоры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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