В компании Oppo увольняют каждого пятого сотрудника

Недавнее слияние компаний OPPO и OnePlus уже отобразилось на сотрудниках. Как стало известно, в OPPO намерены уволить одну пятую часть персонала. Сокращения начались также и в OnePlus.

В последнем случае увольнение касается даже той части команда, которая занималась разработкой фирменной прошивки для смартфонов ColorOS. Теперь те же самые устройства начинают выходить в продажу с оболочкой FunTouchOS.

Официально менеджмент совместной компании поясняет свои действия необходимостью оптимизировать расходы. Также в OPPO говорят о намерении избавиться от так называемых избыточных позиций в бизнесе и сконцентрировать свое внимание на премиальном сегменте электронных устройств. Пользователям, которые недавно приобрели смартфоны, пообещали, что их гаджеты продолжат работать в штатном режиме.