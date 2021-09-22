 

В компании Oppo увольняют каждого пятого сотрудника

22.09.2021, 15:00, Новости дня
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Недавнее слияние компаний OPPO и OnePlus уже отобразилось на сотрудниках. Как стало известно, в OPPO намерены уволить одну пятую часть персонала. Сокращения начались также и в OnePlus.

В последнем случае увольнение касается даже той части команда, которая занималась разработкой фирменной прошивки для смартфонов ColorOS. Теперь те же самые устройства начинают выходить в продажу с оболочкой FunTouchOS.

Официально менеджмент совместной компании поясняет свои действия необходимостью оптимизировать расходы. Также в OPPO говорят о намерении избавиться от так называемых избыточных позиций в бизнесе и сконцентрировать свое внимание на премиальном сегменте электронных устройств. Пользователям, которые недавно приобрели смартфоны, пообещали, что их гаджеты продолжат работать в штатном режиме.



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