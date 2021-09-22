Краска, гравий, растения в кадках: как придать участку стильный вид без больших вложений сил и денег

Задний двор своего приусадебного участка 54-летняя британка Линда Чедвик практически не посещала около 5 лет. Перед домом она навела порядок, но отдаленные уголки сада остались без внимания. Территория выглядела заброшенной и неприглядной. Женщина не хотела что-либо с ней делать, тратить силы и время на ее восстановление. Однако подруги Линды вдохновили ее на изменения, обратив ее внимание на успешные проекты преображения приусадебных участков.

Скромные ресурсы

Чедвик является домохозяйкой и матерью-одиночкой. У нее не было ни мужской помощи, ни больших денег на оплату труда рабочих. Хотя у женщины есть трое сыновей, она предпочла обойтись и без их помощи, реализовав проект своими силами.

Изначально территория, которую женщина взялась обустраивать, выглядела печально. Это был фактически заброшенный и захламленный дворик, который уже давно никто не использовал по какому-либо назначению.

Начало работ

Линда начала с расчистки места, убрав оставшуюся тротуарную плитку и сорняки. Травы пришлось вывезти много, но Линда справилась. В итоге возле забора была подготовлена зона для будущего функционального применения с барбекю. Здесь было решено покрыть участок гравием, но сначала домохозяйка уложила геотекстиль. Он не дает траве расти, поэтому площадка всегда остается чистой. Забор при этом был выкрашен и частично восстановлен. На геотекстиль был уложен мелкий гравий. Чтобы площадка сохраняла форму, по ее краю установлен невысокий бордюр.

Декоративное оформление

На участке присутствует подсветка с фонарями, размещенными на заборе, а также растения в кадках, которые создают атмосферу изящного живого уголка. Данная растительность могла составлять значительную часть финансирования всего проекта, но Линда получила ее бесплатно от отца. Он при переезде решил подарить растения дочери.

Экономные решения

Согласно первичным наброскам, проект преобразования сада Линды стоил 2 700 фунтов стерлингов (примерно 270 тыс. рублей), однако ей удалось реализовать его за 500 фунтов стерлингов (50 тыс. рублей).

Женщина намеренно старалась применять минималистические и экономные дизайнерские идеи при обустройстве участка, что в итоге и позволило уложиться в столь скромную сумму.

Линда говорит, что самым дорогим пунктом сметы был гравий. Требовалось приобрести три тонны, которые в итоге составили по цене почти половину всех расходов.

Из других статей сметы выделяется краска для забора. Для полного преображения конструкции было приобретено две банки краски. Также расходы касались покупки барбекю, рулонов геотекстиля и т.д. Линда почти все сделала самостоятельно. Она наняла рабочих только для уборки слоя дерна.

Некоторые вещи и материалы, как и растения, достались хозяйке от подруг, которые и подталкивали ее на реализацию данного проекта.

Результат работы

Чедвик признается, что проект по преобразованию сада отнял немало сил. В какой-то момент она даже хотела забросить его, но решила не останавливаться на полпути и все же завершила. Вновь ее мотивировали подруги. В конечном итоге хозяйка осталась довольна результатом. У нее появилось живописное и комфортное место для отдыха, где можно провести время в одиночестве или с друзьями.

Технически проект не выглядит сверхсложным, но важно учитывать изначальные условия, такие как состояние участка, наличие материалов, инструментов и рабочей силы. На все работы в конечном счете ушло около трех недель, в течение которых женщине нужно было заниматься и другими домашними делами.

Специалисты по ландшафтному дизайну также отмечают успех Чедвик. Они особенно подчеркивают, что с помощью разумных решений и минимальных ресурсов хозяйке удалось добиться отличного результата в плане декоративного оформления своего заброшенного участка.