Песков рассказал о планах Путина на день рождения

Президент России Владимир Путин может отпраздновать свой день рождения с родными и близкими несмотря на самоизоляцию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что пока не может с уверенностью утверждать о графике и планах президента, поскольку до его дня рождения еще много времени. Однако обычно российский лидер проводит его с друзьями и семьей, сообщает телеканал “360”.

Напомним, что Владимир Путин отмечает день рождения 7 октября.