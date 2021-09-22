 

Песков рассказал о планах Путина на день рождения

22.09.2021, 14:46, Разное
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Президент России Владимир Путин может отпраздновать свой день рождения с родными и близкими несмотря на самоизоляцию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что пока не может с уверенностью утверждать о графике и планах президента, поскольку до его дня рождения еще много времени. Однако обычно российский лидер проводит его с друзьями и семьей, сообщает телеканал “360”.

Напомним, что Владимир Путин отмечает день рождения 7 октября.



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