 

Названы худшие по ковиду округа Подмосковья

22.09.2021, 14:46, Разное
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За минувшие сутки в Московской области было выявлено 986 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по коронавирусу.

Антилидерами среди округов Подмосковья по ковиду на этот раз стали сразу два муниципалитета – Балашиха и Химки, в каждом из которых заболели по 76 человек. На втором месте оказалось Пушкино с 71 зараженными, а третью строчку занял Королев – там выявили 63 новых случая, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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