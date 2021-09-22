Мнение: Спать так сладко…

Ракету по явке в воскресенье мы не сделали. Удивляться нечему, стратегия выбрана простая, но верная. Подморозить явку и за счёт активных бюджетников опять на первое место. Не с разгромным счётом, но победа, есть победа.

У нас был просто уникальный шанс. Без шума и пыли, путём законного выборного процесса поменять думу на народную. Но, не судьба… Спим тяжело и глубоко, даже когда встаём утром с кроватки и куда – то бежим. Ну и бежали бы на выборы нынче, но нет там надо брать на себя ответственность, то есть просыпаться. А спать так, сладко…

P.S. Явка по Сургуту (ХМАО) примерно 33%.

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