 

Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение на советника

22.09.2021, 14:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Украины Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение на своего советника Сергея Шефира. По словам украинского лидера, он не знает, кто мог бы стоять за преступлением.

«Был расстрелян автомобиль моего первого помощника, что важнее, моего близкого друга, моего товарища Сергея Шефира. Сергей живой, водитель, к сожалению, ранен… Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит (покушением), скажу честно, не знаю пока. Какие это силы? Могут быть внутренние или внешние, но силами не считаю их, потому что передавать мне привет обстрелами из леса по автомобилю моего друга – это слабость, а вот ответ будет сильным», – сказал Зеленский в видеообращении в Telegram.

Он также сообщил, что покушение на его советника не влияет на прочность его команды, курс на борьбу с криминалитетом и финансовыми группами будет продолжен.

«Не влияет на тот курс, который я выбрал со своей командой к изменениям, к детенизации нашей экономики, к борьбе с криминалитетом, большими влиятельными финансовыми группами. Это никак не влияет, а даже наоборот, потому что этот мандат, мандат на перемены, мне дал народ Украины», – заключил он.

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом в среду утром, ранен водитель. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». При этом на Украине заявили о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского. В правоохранительных органах Украины сообщили, что водитель Шефира ранен в ногу, но его жизни ничего не угрожает. 

Тем временем, блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава Офиса президента Андрей Ермак. 



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