 

Фанаты и хейтеры атаковали страницу Сыромятникова

22.09.2021, 14:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСтраницу в соцсети ВКонтакте доктора филологических наук, профессора Пермского госуниверситета Олега Сыромятникова, который несмотря на просьбы студентов, отказался прервать лекцию во время нападения на вуз, атаковали фанаты и хейтеры.

Одни полностью поддержали действия Сыромятникова, выразив мнение, что отказавшись остановить лекцию, он спас жизни своих студентов.

«Ваши грамотные, хладнокровные и выверенные действия позвонили избежать паники и сохранили жизнь множеству людей. Спасибо Вам огромное! А кто вываливает на вас в грязи, Бог им судья, они со временем поймут все», – написал один из пользователей соцсети на странице профессора во ВКонтакте.

«Слова благодарности за единственно правильное решение в этой ситуации. Специалисты поймут. А болтунам, непрофессионалам и всякой нечисти не угодишь», – добавил другой.

«Не обращайте внимание на злодеев в комментариях. Поддерживаю вас. Ваши студенты и живы, и здоровы в том числе благодаря вашим действиям», – отметил еще один.

Между тем, другие пользователи соцсети сочли поведение Сыромятникова некорректным, предположив, что в аудитории следовало соблюдать тишину, чтобы стрелок не решил войти в нее.

«Как вообще можно говорить, что он правильно поступил, когда на слова там стрельба он отвечает: «И что? Давайте серьезно это же учеба». Не наводить панику, не значит нарушать технику безопасности. В любом случае нужно остановить пару и сидеть в полной тишине чтобы, мало ли, стрелок их не услышал. Откуда он может знать, что стрелок прямо сейчас не захочет подняться именно к ним на этаж?» – возмутился пользователи.

«Преподаватель совершил преступление и должен ответить за это, в том числе в рамках гражданского права. За такое бездействие и оскорбления надо иметь срок и платить компенсации. А зарвавшиеся боты продолжают преступную деятельность, оскорбляя студентов и выставляя их трусами и паникерами», – добавил другой.

«Ничего, скоро тебе прокурор найдет работу», – написал еще один.

«Где же было ваше христианское сострадание и милосердие к напуганным детям?» – добавил другой.

Напомним, во время нападения Сыромятников читал лекцию в восьмом корпусе, где как раз происходила стрельба. О ней сообщила мать одной из студенток, забежавшая в аудиторию. Сыромятников запер дверь и позвонил декану. Затем он продолжил занятие, хотя многие учащиеся испугались выстрелов и спрятались под парты. Профессор заявил, что входную металлическую дверь прострелить не удастся и он не позволит сорвать учебный процесс.

Сыромятников – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики, профессор кафедры русской литературы. До увлечения наукой служил в уголовном розыске в звании подполковника милиции. В последние годы занимается изучением творчества писателя Федора Достоевского, автор многочисленных научных работ.

Врач-психиатр Кристо ван Меер в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что действия профессора привели к тому, что никто не погиб. «Он весьма выдержанный человек с высокой степенью самоконтроля и пониманием психологии толпы, а также возможных последствий панических настроений в больших группах людей, что может привести к невероятно кровавым последствиям, даже без стрельбы», – говорил психиатр.



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