Шефир о покушении на себя: Уже слышал несколько идиотских версий по телевизору. Все фейки

“Я впервые в такой ситуации… Что могу сказать – не понимаю причин. Понимаю, что ехали, вдруг раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель – молодец, поехал дальше, понятно, что мы ускорились тут же. Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД, тут же сообщил куда следует, правоохранительные органы сработали очень оперативно, быстро подобрали”, – рассказал о покушении Шефир.

Он отметил, что прямо на дороге увидел скорую помощь и “завернул” ее, чтобы та забрала раненого водителя. Его поведение политик назвал геройским.

“Ощущения не из приятных, честно скажу. Уже слышал несколько версий по телевизору – идиотских, извините, [скажу] прямо. Никаких конфликтов в команде нет, все, что было до этого сказано, все – фейки. У нас команда дружная, слаженная, идет вперед. Все, что я могу сказать о своем мнении – что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти. Но надо понимать, что президент Владимир Алекснадрович у нас очень волевой человек, стержневой, его не запугаешь”, – заявил Шефир.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия. Шефир жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован.

По информации прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль. Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Глава фракции “Слуга народа” в Верхвной Раде Давид Арахамия говорил, что Шефир пребывает в состоянии шока и думает, что стреляли в него. Сам нардеп назвал три версии произошедшего, среди них одна “российская”.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стрельба cвязана с борьбой президента против олигархов.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После покушения президент пообещал, что “ответ будет сильным”.

Издание “ГОРДОН” ведет онлайн-репортаж.

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