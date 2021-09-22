Гордон, Рыбчинский, Могилевская и Трегубова. Как прошел первый благотворительный фестиваль поэзии в Киеве. Фото

Мероприятие прошло в формате литературных чтений. Участниками вечера поэзии стали: украинский поэт и драматург Юрий Рыбчинский; Фото предоставлено командой проекта “Крила маю” телеведущая Дарья Трегубова; Фото предоставлено командой проекта “Крила маю” украинский журналист и основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон; Фото предоставлено командой проекта “Крила маю” украинский писатель и блогер Гарик Корогодский; Фото предоставлено командой проекта “Крила маю” украинская певица Наталья Могилевская и другие украинские знаменитости. Фото предоставлено командой проекта “Крила маю” Организаторы сообщили, что за первый час проведения творческого вечера на счет Благотворительного фонда «Душа» поступили 62 тыс. грн. Деньги будут направлены на создание специальной образовательной стипендии, Мероприятие проходило по инициативе украинских предпринимателей Олега Рыжова и Кирилла Воронина. — Источник: интернет-издание “ГОРДОН”