Кухта: Сейчас такой момент, что может случиться финансовый кризис. Держите деньги в твердой валюте, экономьте, не влезайте в кредиты

Признаки нового возможного финансового кризиса в мире все более очевидны. На европейском же континенте происходит масштабная экономическая баталия – захват газового рынка “Газпромом”.

На самом деле китайская экономика последние 15 лет растет как финансовая пирамида

Сейчас попадали рынки акций всех стран мира, в том числе большие – американские и британские, из-за, удивитесь, Китая. Потому что в Китае на грани банкротства оказался крупнейший застройщик China Evergrande Group. У этой компании долг $300 млрд. Вдумайтесь: у одного застройщика долгов на две экономики нашей страны.

Почему это важно? На самом деле китайская экономика (о которой у нас некоторые экономисты говорят, что это мощный драйвер мировой экономики, и нам надо быть такими же) последние 15 лет растет как финансовая пирамида. Это система, где постоянно раздаются деньги на покупку недвижимости в долг. Не заводов, не производств.

Они покупают недвижимость. Недвижимость растет в цене. Снова берут еще больше в долг и покупают еще больше недвижимости. И вот это – модель китайского роста. Это называется финансовый пузырь. Evergrande – яркий пример компании, которая одновременно строит и продает недвижимость и одновременно продает так называемые инвестиционные продукты, то есть действует как банк – берет деньги у людей, вкладывает в строительство недвижимости, снова берет деньги у людей, которые купили эту недвижимость, и по кругу. Ничего не напоминает? МММ напоминает!

Теперь эта компания может лопнуть. Если это произойдет, за ней лопнет еще несколько застройщиков и вся эта система в Китае начнет складываться, как карточный домик. Это конечно же ударит по всей мировой экономике. Поэтому мои знакомые инвестбанкиры в Лондоне и Нью-Йорке уже напряглись.

Не хочу вас вас пугать. Может быть все обойдется и китайская власть или национализирует Evergrande, или вложит в нее деньги. Но может случиться и так, что произойдет кризис.

Финансовые кризисы сложно прогнозировать, но можно видеть моменты, когда они потенциально могут начаться. И вот сейчас такой момент, когда кризис может случиться. Поэтому будьте осторожны и следите за новостями.

Европейцы нарвались – доверились России, частично обманули Украину, а теперь получили нож в спину

Второе: Европа и европейский газовый рынок.

Россияне сейчас по сути поставили весь европейский континент в стойло. Не шучу, это кризис континентального масштаба. Помните, как в 2009 году нам россияне на неделю выключили газ зимой? Вот теперь происходит что-то подобное, только европейского масштаба.

Общался с европейскими газотрейдерами – они в шоке. По расчетам, в марте Западной Европе может физически не хватить газа на отопительный сезон.

В Европе останавливают химические и металлургические заводы. В определенной мере их даже не жаль, потому что они теперь получают то, что Украинцы 30 лет терпели от россиян. Европейцы сами нарвались – доверились России, частично обманули Украину и теперь получили все то, что делают россияне, когда им доверяют – нож в спину. Теперь они видят что такое дружить с россиянами.

Но так или иначе, это кризис континентального масштаба, и мы не знаем еще, чем все завершится. Поэтому важно на личном уровне понимать, что будет тяжелая зима во всех смыслах. Большие макроэкономические риски. Вы живете своей жизнью, что-то делает, планируете, а потом – кризис, и все изменилось. Как в 2009 году. К сожалению, такое сейчас возможно. Поэтому держите деньги в твердой валюте, экономьте, не делайте больших покупок, не влезайте в кредиты, будьте осторожны, потому что полгода надо посидеть и посмотреть, что будет с этим кризисом. И следите за новостями – мир начинает трясти.

Источник: Pavlo Kukhta / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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