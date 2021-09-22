Соболезнования Кремлю в связи с блистательной победой

О сменяемости власти как гарантии от повторения маразма.

Помнится, были в истории человечества победы, которые стоили победителю больше любого поражения.

Что российские власти сейчас доказали себе и нам всем? Что могут придумывать все новые и новые способы фальсификации, что могут, наплевав на все, рисовать любые цифры. Не сказать, чтобы новость. А результат-то в чем?

Новый состав Думы не будет более послушным и управляемым, чем предыдущий. Просто потому, что невозможно быть более управляемым, чем Дума уходящая, да и ее предшественники.

Не будет она и более безумной — пытаюсь успокоить своих читателей. Наличие в ней новых клоунов и негодяев не увеличит того вреда, который она приносит стране. Это же не парламент, законы принимает не Дума, а президент и его окружение, совокупные глупость и подлость депутатов могут отразиться на их риторике, но никак не на действиях — кто же им позволит действовать?

Так что увеличение управляемости Думы им было не нужно. А что нужно?

В нормальной стране выборы выполняют, как минимум, две функции — формирования власти и снижения уровня общественного напряжения, мирной канализации недовольства. Ну формирование — это не про нас. Некомпетентное вмешательство жителей в кадровые вопросы у нас не допускается — начальство лучше знает. А вот снижение недовольства и, следовательно, повышение собственной легитимности — действительно, важная задача. Они же по любому поводу говорят, что «за нас голосовали», а значит, заткнитесь.

Фото: РИА Новости

Но «голосовали» — это не нарисованные цифры, это ощущение людей, что я, может, и против, но большинство-то за. После нынешних «выборов» оппозиционный, сосредоточенный в столицах сегмент общества не только не верит объявленным результатам, но пребывает в убежденности, что его обокрали, причем еще сильнее, чем в 2011 году.

То есть легитимность происходящего, и так предельно ослабленная обнулением, воровством и всем прочим, еще больше снизилась.

Значит, власть уже не сможет в разговоре с недовольными, а они, повторяю, в столицах, апеллировать к воле большинства народа, а лишь к спецтехнике.

Важно, что ОНИ тоже не монолитны. Есть самый высший слой, которому деваться некуда, но и есть просто начальство, высокое, но не высшее. Эти люди тоже видят уровень вранья, они лучше многих из нас понимают неизбежность силового противостояния с народом — не факт, что их привлекает эта перспектива. Не по моральным соображениям, в основном, но просто в силу инстинкта самосохранения. Власть становится нелегитимной и деструктивной и в их глазах. Из истории известно, что необходимым условием дворцового переворота является уверенность потенциальных заговорщиков в том, что элиты их поддержат. Те, кто входил в опочивальню Павла, понимали, что Петербург не только не возмутится, но будет праздновать.

Говорят еще, что такие результаты были нужны им в качестве подготовки к 2024 году — проверить, можем ли? Можете! Но тот замечательный человеческий материал, который вы собрали в Думе, предаст вас ровно в ту секунду, когда сочтет это выгодным и безопасным — сколько раз уже так было и у нас, и не у нас. И с кем вы останетесь, с Росгвардией? Да, среди них достаточно умельцев, с удовольствием избивающих безоружных граждан, но людей, преданных системе и президенту, там, очевидно, немного. Они тоже предадут, не рассчитывайте на другое.

Главная интрига этих выборов разворачивалась вокруг партии Навального, которую власть запретила, растоптала, пересажала, но уничтожить не смогла — трава пробивается сквозь асфальт. Зачистить все живое не удалось — собственно, это один из главных результатов последних месяцев. Но власть, кажется, не поняла, что Навальный и его товарищи, не скрывая своего нетерпимого к нынешнему руководству отношения, действовали абсолютно мирными и законными методами — призывали не баррикады строить, а лишь голосовать определенным образом. Теперь миллионы, надеявшихся на мирный путь, убедились, что он никуда не ведет — против лома нет приема. Но эта поговорка имеет и продолжение. Да, многие махнут на все рукой, уйдут в частную жизнь или уедут. Но не все. Настоящих буйных мало, но они есть. Какими методами будут действовать они? В нашей истории можно найти много ответов на этот вопрос.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Самые масштабные ошибки, такие, как эта, с «выборами», делаются не столько по злобе, сколько по глупости и безответственности, неумению и нежеланию заглянуть хоть чуть вперед. Руководство нашей страны всегда славилось такими победами, как сегодняшняя. Победили Венгрию в 1956-м и Чехословакию в 1968-м — сейчас эти наши бывшие сателлиты в НАТО. Вторглись в Афганистан — забили последний гвоздь в гроб СССР. Забрали себе под аплодисменты населения Крым — укрепили единство Украины, потеряли ее навсегда, увеличили риск войны и нанесли разрушительный удар по своей экономике.

Говорят, когда власть периодически меняют, она до такого маразма дойти просто не успевает.

Леонид Гозман, Политик, президент общественного движения «Союз правых сил»

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