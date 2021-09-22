Realme GT Neo 2 получил Snapdragon 870, до 19 ГБ ОЗУ, 5000 мАч и систему охлаждения с алмазной пылью

В Сети официально представили очередной флагманский смартфон от китайской компании Realme. GT Neo 2 получил батарею на 5000 мА•ч, процессор Snapdragon 870 и до 19 Гб Озу, а также систему охлаждения с алмазной пылью.

Смартфоны китайского бренда Realme согласно последним данным, заняли шестую позицию в мировом рейтинге. Новое устройство с названием GT Neo 2 выйдет в релизы уже в последних числах сентября. Но уже сейчас сведения об аппарате появилась в интернете, девайс представлен официально, как инновационный телефон с алмазной пылью в системе охлаждения. Это позволит использовать устройство в самых разных сценариях, в том числе, в самых сложных ресурсоемких играх без опасности перегрева корпуса.

Кроме того, продуктивность и быстродействие Realme GT Neo 2 обеспечивает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 870 на восьми ядрах. Дополняет ее графический ускоритель Adreno 650 и чип оперативной памяти объемом до рекордных 19 гигабайт, обеспечивающих гаджету многозадачность. Будут в продаже также и версии с емкостью в 6, 8 и 12 гигабайт. Кроме того, производителем гарантируется высокая цветопередача 6,62-дюймового дисплея Samsung AMOLED E4 с частотой смены изображений до 120 Герц. Пиковая яркость экрана составляет 1300 нит, а защищает лицевую панель стекло Corning Gorilla Glass 5.

Большую автономность аппарату обеспечивает аккумуляторная батарея на 5 тысяч мА•ч. Энергию батареи можно пополнить за счет быстрой зарядки мощностью в 65 Ватт. Еще одной изюминкой Realme GT Neo 2 станет главный объектив основной камеры разрешением в 64 миллионов пикселей с поддержкой программ искусственного интеллекта. Также «на борту» девайса есть широкоугольный сенсор на 8 и макродатчик на 2 мегапикселя. Вырез с фронтальной 16-мегапиксельной камерой вынесен в верхний угол слева на дисплее. Что же касается стоимости, то ценник GT Neo 2 с 6 и 128 ГБ оперативной и встроенной памяти составляет 385 долларов США.

Источник: www.ixbt.com