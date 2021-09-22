 

За сутки в России выявили почти 20 тысяч новых случаев COVID-19

22.09.2021, 13:52, Разное
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Коронавирус в России сегодня был выявлен еще у 19 706 человек. Выздороветь от инфекции COVID-19 за минувшие сутки смогли 16 102 заболевших, а число летальных исходов составило 817, что практически является месячным максимумом и близко к рекордным значениям за все время пандемии в целом.

Тем временем общее число жертв заболевания в России превысило 200 тысяч человек: с начала пандемии умерли 200 625 пациентов. Совокупное количество инфицированных составило 7 333 557 человек, а вылечившихся – 6 542 213 человек, сообщает RT.

Больше всего заражений по-прежнему фиксируется в Москве: за прошедший вторник там выявили 1991 новый случай заболевания, 1353 случаев выздоровления и 50 смертей. Санкт-Петербург вновь перегнал Московскую область и занимает второе место с 1521 инфицированными, 821 поправившимися и 43 умершими. Подмосковье замыкает тройку антилидеров среди регионов и субъектов России по тяжести ситуации с 986 зараженными, 949 выздоровевшими и 12 летальными исходами, передает телеканал “360”.

Тем временем главный санитарный врач России и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что количество полностью вакцинированных от коронавируса в России сегодня составляет почти 40 миллионов человек. Оценивая эти данные Попова заявила, что страна стала заметно ближе к формированию популяционного иммунитета, пишет “Общественная служба новостей”.



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