Глава АвтоВАЗа озвучил цены на новый внедорожник Lada

Президент российской автомобильной компании “АвтоВАЗ” Николя Мор огласил цены на новый внедорожник Lada Niva. Его выпуск намечен на конец 2024 года.

Мор отметил, что автомобиль будет сконструирован на базе перспективной модели Dacia Duster и будет оснащен полным приводом. В зависимости от комплектации цены на новую “Ниву” будут варьироваться от 12 до 16 тысяч евро или от одного до 1,3 миллиона рублей в пересчете на российскую валюту по текущему курсу, сообщает Ura.ru.