 

На Украине рассказали о состоянии раненого водителя помощника Зеленского

22.09.2021, 13:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВодитель первого помощника президента Украины Сергея Шефира ранен в ногу, но его жизни ничего не угрожает, сообщил источник в правоохранительных органах Украины.

«Пуля попала в ногу», – сообщил источник РИА «Новости». добавив, что сейчас водителю делают операцию.

В свою очередь руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко заявил, что жизнь водителя помощника Зеленского вне опасности. «Сам Сергей Шефир не пострадал, но ранения получил его водитель, на данный момент, по словам медработников, его жизни ничего не угрожает», – сказал он.

Хоменко уточнил, что автомобиль, в котором находился Шефир, ехал в направлении Киева. «Между селами Ходосевка и Лесники по нему в соответствии с осмотром автомобиля было сделано около 18 выстрелов из автоматического оружия», – сообщил Хоменко, передает ТАСС.

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом в среду утром, ранен водитель. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». При этом на Украине заявили о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского.

Тем временем, блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава Офиса президента Андрей Ермак. 



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