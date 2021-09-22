 

Выдвинута версия исчезновения Ан-26 под Хабаровском

22.09.2021, 13:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПропавший с радаров самолет Ан-26 в Хабаровском крае мог совершить столкновение с сопками в заповеднике Хехцир, сообщил источник в авиационных кругах.

«Маршрут самолета пролегал над заповедником Хехцир, в котором высота сопок составляет почти 1 тыс. метров. Самолет мог столкнуться с одной из них», – сказал собеседник ТАСС.

Между тем Следственный комитет РФ сообщил, что по факту потери связи с Ан-26 в регионе возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

«22 сентября самолет Ан-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В районе 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров, и связь с ним прекратилась», – указали в ведомстве.

Ранее выдвигались предположения, что причиной возможной авиакатастрофы могли стать ошибка пилотирования и сложные погодные условия.

По данным МЧС, самолет пропал с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска, предположительно, у заповедника Хехцир. На борту находился экипаж из шести человек, Ан-26 выполнял технический полет.

Поиски самолета осложнены темным временем суток и плохой погодой.



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