Gazeta Wyborcza – учения «Запад-2021» уже в прошлом, но Польша сохраняет режим ЧП на границе с Белоруссией

Глава МВД Польши практически объявил о продлении чрезвычайного положения, которое было введено в приграничных районах в связи с российско-белорусскими учениями «Запад-2021», пишет Gazeta Wyborcza. Комментируя этот факт, бывший министр внутренних дел Польши Марек Бернацкий отметил, что и вводить ЧП не было смысла, поскольку это без крайней необходимости ограничивает права и свободы жителей и журналистов в зоне действия такого режима и к тому же свидетельствует о зацикленности правительства на российской угрозе.



Reuters

Учения «Запад-2021» — именно ими правящая партия «Право и справедливость» пугала общественность, оправдывая необходимость введения чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Учения подошли к концу, а в понедельник глава МВД практически объявил об их продлении, пишет в Gazeta Wyborcza польская журналистка Юстина Доброш-Орач.

«Учения будут проводиться практически за нашей границей, давайте представим, как легко в этом случае дело может дойти до провокации. <…> Это не исключительно дипломатический конфликт — это попытка нарушения целостности польского государства и суверенитета границ. Мне не дадим на это своё согласие», — заявил 6 сентября в польском сейме премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Глава правительства объяснил, что цель введения ЧП в приграничной зоне с Белоруссией состоит в обеспечении, а не в ограничении свободы. «Эта граница священная», — подчёркивал он. В СМИ и заявлениях политиков партии «Право и справедливость» прежде всего говорилось о нависающей над Польшей угрозе, обращает внимание журналистка.

В статье она напоминает, что 2 сентября на границе с Белоруссией вступило в силу чрезвычайное положение, распространяющиеся на 183 населённых пункта. Именно военные учения «Запад-2021» представлялись в качестве основной причины введения чрезвычайного положения. Журналисты больше не могли освещать ситуацию на границе, работу пограничной службы и армии. Не помогли и протесты оппозиции. Чрезвычайное положение было введено на 30 дней указом президента, изданным по требованию совета министров. Однако уже в обосновании указа президента о его введении не было ни слова об угрозах, связанных с учениями «Запад-2021». Аналогичная ситуация произошла и с заявлением правительства президенту о введении чрезвычайного положения, которое было направлено в сейм.

«Это правительство не может существовать иначе, если не вселять страх и пугать кризисами», — заявил Gazeta Wyborcza бывший министр внутренних дел и бывший координатор польских спецслужб Марек Бернацкий. «Запад-2021» добился своей единственной цели. Польша объявила чрезвычайное положение. Это лишь нанесло урон серьёзности польского государства», — добавил он.

Бернацкий уверен, что РФ уже может говорить о своём успехе, потому что именно она спровоцировала поляков ввести ЧП. «Они сослались на учения «Запад-2021», вместо того чтобы с начала до конца делать акцент на миграционные движения», — подчеркнул он.

Марек Бернацкий обращает внимание на то, что план проведения военных учений «Запад-2021» был известен наблюдателям НАТО. «Наши партнёры по НАТО отметили, что слишком часто польские власти рассматривают учения «Запад» в качестве исключительной угрозы. Введение чрезвычайного положения показывает, что государство не справляется с кризисными ситуациями», — рассказал он. По его мнению, вводить чрезвычайное положение не было никакого смысла, ведь любое ограничение прав человека должно иметь место лишь в исключительных обстоятельствах.