Гриценко: Шефир – ключевой коммуникатор с олигархами от имени Зеленского. Кто-то решил заострить ситуацию перед голосованием за законопроект об олигархах
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Автоматные выстрелы по машине [первого помощника президента Украины Сергея] Шефира – кто и зачем?
Очевидно, что не было целью убийство близкого друга и бизнес-партнера [президента Украины Владимира] Зеленского. Стреляли не в Шефира – по машине и в водителю. Хотели только запугать? Почему? Непонятно.
Хотя Банковая, без всякого сомнения, не дожидаясь результатов расследования, сразу указала на виновных – те, кто не имеют общественной поддержки и выступают против деолигархизации. То есть, оппозиция? Тогда кто же? Сразу бы и сказали: Порошенко? Тимошенко? Медведчук? Кличко? Разумков? Яценюк? С такими быстрыми и прямыми, как валенок, указаниями / ожиданиями Банковой правоохранителям будет ой как непросто проводить честное расследование.
К тому же, Шефир как раз и является ключевым коммуникатором с олигархами от имени Зеленского. Журналисты неоднократно фиксировали его мирные рандеву с кандидатами в реестр. Что-то не складывается.
Ясно одно: кто-то решил обострить ситуацию, поднять градус напряжения аккурат перед голосованием закона об олигархах. Кто от этого обострения в итоге выиграет – может, так поймем мотив сегодняшней автоматной очереди? Каково Ваше мнение?
Источник: Анатолій Гриценко / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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