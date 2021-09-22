 

Гриценко: Шефир – ключевой коммуникатор с олигархами от имени Зеленского. Кто-то решил заострить ситуацию перед голосованием за законопроект об олигархах

22.09.2021, 13:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Автоматные выстрелы по машине  [первого помощника президента Украины Сергея] Шефира – кто и зачем?

Очевидно, что не было целью убийство близкого друга и бизнес-партнера [президента Украины Владимира] Зеленского. Стреляли не в Шефира – по машине и в водителю. Хотели только запугать? Почему? Непонятно.

Хотя Банковая, без всякого сомнения, не дожидаясь результатов расследования, сразу указала на виновных – те, кто не имеют общественной поддержки и выступают против деолигархизации. То есть, оппозиция? Тогда кто же? Сразу бы и сказали: Порошенко? Тимошенко? Медведчук? Кличко? Разумков? Яценюк? С такими быстрыми и прямыми, как валенок, указаниями / ожиданиями Банковой правоохранителям будет ой как непросто проводить честное расследование.

К тому же, Шефир как раз и является ключевым коммуникатором с олигархами от имени Зеленского. Журналисты неоднократно фиксировали его мирные рандеву с кандидатами в реестр. Что-то не складывается.

Ясно одно: кто-то решил обострить ситуацию, поднять градус напряжения аккурат перед голосованием закона об олигархах. Кто от этого обострения в итоге выиграет – может, так поймем мотив сегодняшней автоматной очереди? Каково Ваше мнение?

Источник: Анатолій Гриценко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.01 / В Киеве с восьмого этажа выпал трехлетний ребенок, к этому причастна мать – полиция

01.06 / Компании Samsung и Apple намерены захватить освободившуюся после ухода смартфонов LG нишу на рынке

31.10 / Названа причина пожара в поликлинике Челябинска

22.04 / Эксперт оценил перспективы создания пригодной для жизни атмосферы на Марсе

10.09 / Экс-глава офиса Зеленского бежал в Румынию

29.06 / В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом

11.12 / Путин оценил ситуацию с многообразием полов в некоторых странах

01.02 / Заявление друга Путина Ротенберга о дворце в Геленджике скорее контрпродуктивно – Белковский

04.05 / “На все Катя заработала сама”. 55-летний Павлик рассказал о доходах своей 26-летней жены

03.08 / Роспотребнадзор предупредил о распространении тропических клопов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика