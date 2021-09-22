Гриценко: Шефир – ключевой коммуникатор с олигархами от имени Зеленского. Кто-то решил заострить ситуацию перед голосованием за законопроект об олигархах

Автоматные выстрелы по машине [первого помощника президента Украины Сергея] Шефира – кто и зачем?

Очевидно, что не было целью убийство близкого друга и бизнес-партнера [президента Украины Владимира] Зеленского. Стреляли не в Шефира – по машине и в водителю. Хотели только запугать? Почему? Непонятно.

Хотя Банковая, без всякого сомнения, не дожидаясь результатов расследования, сразу указала на виновных – те, кто не имеют общественной поддержки и выступают против деолигархизации. То есть, оппозиция? Тогда кто же? Сразу бы и сказали: Порошенко? Тимошенко? Медведчук? Кличко? Разумков? Яценюк? С такими быстрыми и прямыми, как валенок, указаниями / ожиданиями Банковой правоохранителям будет ой как непросто проводить честное расследование.

К тому же, Шефир как раз и является ключевым коммуникатором с олигархами от имени Зеленского. Журналисты неоднократно фиксировали его мирные рандеву с кандидатами в реестр. Что-то не складывается.

Ясно одно: кто-то решил обострить ситуацию, поднять градус напряжения аккурат перед голосованием закона об олигархах. Кто от этого обострения в итоге выиграет – может, так поймем мотив сегодняшней автоматной очереди? Каково Ваше мнение?

Источник: Анатолій Гриценко / Facebook

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