В машину Шефира выпустили 18 пуль – прокуратура

“В автомобиль из посадки было осуществлено около 18 выстрелов, в соответствии с осмотром, из автоматического оружия. Сам Сергей Шефир не пострадал, но ранения получил его водитель. Сейчас, по словам медицинских работников, его жизни ничего не угрожает”, – сказал он.

Представитель прокуратуры рассказал, что после стрельбы водитель самостоятельно доехал до парковки, поставил там машину. “Скорую” вызвали уже оттуда.

Хоменко задали вопрос о версиях произошедшего, отмечает “РБК-Украина”.

“В данное время отрабатывается ряд версий. С учетом того, что продолжается осмотр места происшествия, продолжаются оперативные меры, я не могу озвучить эти версии, поскольку это навредит следствию”, – подчеркнул он.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Ранее сообщалось о 10 выпущенных пулях.

Источники издания “ГОРДОН” сообщали, что Шефир жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован.

Глава фракции “Слуга народа” в Верхвной Раде Давид Арахамия говорил, что Шефир пребывает в состоянии шока и думает, что стреляли в него. Сам нардеп назвал три версии произошедшего, среди них одна “российская”.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стрельба cвязана с борьбой президента против олигархов.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Издание “ГОРДОН” ведет онлайн-репортаж.

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