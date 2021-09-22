 

В машину Шефира выпустили 18 пуль – прокуратура

22.09.2021, 13:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В автомобиль из посадки было осуществлено около 18 выстрелов, в соответствии с осмотром, из автоматического оружия. Сам Сергей Шефир не пострадал, но ранения получил его водитель. Сейчас, по словам медицинских работников, его жизни ничего не угрожает”, – сказал он.

Представитель прокуратуры рассказал, что после стрельбы водитель самостоятельно доехал до парковки, поставил там машину. “Скорую” вызвали уже оттуда.

Хоменко задали вопрос о версиях произошедшего, отмечает “РБК-Украина”.

“В данное время отрабатывается ряд версий. С учетом того, что продолжается осмотр места происшествия, продолжаются оперативные меры, я не могу озвучить эти версии, поскольку это навредит следствию”, – подчеркнул он.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Ранее сообщалось о 10 выпущенных пулях.

Источники издания “ГОРДОН” сообщали, что Шефир жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован.

Глава фракции “Слуга народа” в Верхвной Раде Давид Арахамия говорил, что Шефир пребывает в состоянии шока и думает, что стреляли в него. Сам нардеп назвал три версии произошедшего, среди них одна “российская”.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стрельба cвязана с борьбой президента против олигархов.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Издание “ГОРДОН” ведет онлайн-репортаж.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.02 / Малышева призвала не бояться мутаций коронавируса

03.02 / В госбюджет поступило 5,2 млрд грн от продажи гособлигаций – Минфин Украины

18.11 / Times – британскому пенсионеру пришлось дважды совершить марафонский велотур, чтобы зафиксировать рекорд

10.07 / Топ-менеджер немецкой компании пытался привлечь трейдеров секретными документами о «Новичке»

02.09 / Курортный сезон в Крыму признали состоявшимся

27.08 / США ввели санкции против российских НИИ, подозреваемых в разработке химического и биологического оружия

25.11 / Омский студент сравнил скорость интернета на березе и на земле

27.03 / В ДНР назвали причины гибели четверых украинских военных

12.09 / Рада может изменить пункт постановления о местных выборах, который вызвал шумные спекуляции – член украинской делегации в ТКГ

09.09 / Координационный совет Беларуси сообщил подробности выдворения Ольги Ковальковой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика