Пользователи YouTube без премиум-подписки смогут смотреть только рекламу

Анонимные пользователи YouTube и владельцы обычных аккаунтов без подписки Premium c 1 декабря 2021 года смогут смотреть на сайте только рекламные ролики – о соответствующих изменениях политики сервис объявил сегодня, 22 сентября.

Крупнейший в мире видеохостинг подготовил специальный раздел YouTube AdWorld, где вниманию пользователей будут доступны миллионы рекламных роликов со всего мира. Скоро он станет единственным разделом ресурса, к которому останется свободный доступ для всех.

“YouTube растёт вместе с вами – мы регулярно ищем новые форматы, и одной из перспективных идей было доведение доли рекламы в видеопотоке обычного пользователя до 100%. В разделе AdWorld присутствуют рекламные ролики на любой вкус, для любой страны и любого возраста”, – заявили разработчики.

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