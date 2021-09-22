 

Пользователи YouTube без премиум-подписки смогут смотреть только рекламу

22.09.2021, 13:11, Разное
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Анонимные пользователи YouTube и владельцы обычных аккаунтов без подписки Premium c 1 декабря 2021 года смогут смотреть на сайте только рекламные ролики – о соответствующих изменениях политики сервис объявил сегодня, 22 сентября.

Крупнейший в мире видеохостинг подготовил специальный раздел YouTube AdWorld, где вниманию пользователей будут доступны миллионы рекламных роликов со всего мира. Скоро он станет единственным разделом ресурса, к которому останется свободный доступ для всех.

“YouTube растёт вместе с вами – мы регулярно ищем новые форматы, и одной из перспективных идей было доведение доли рекламы в видеопотоке обычного пользователя до 100%. В разделе AdWorld присутствуют рекламные ролики на любой вкус, для любой страны и любого возраста”, – заявили разработчики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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