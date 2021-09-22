 

У кого больше шансов заболеть тяжелым COVID-19 после вакцинации?

22.09.2021, 13:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Чтобы оценить вероятность тяжелого течения COVID-19 после «прорывного» инфицирования, ученые Ноттингемского университета проанализировали медицинские карты жителей Великобритании, получивших одну или две дозы вакцины с декабря 2020 года по июнь 2021 года. Исследователи фиксировали все случаи заражения, госпитализации и смерти в течение 14 дней после вакцинации.

В общей сложности полную или частичную вакцинацию прошли около 7 миллионов британцев от 19 до 100 лет. Во время наблюдательного периода было зарегистрировано 2 тысячи смертей от COVID-19 и 1,9 тысячи случаев госпитализации среди привитых одним компонентом, а также 81 смерть и 71 госпитализация у полностью вакцинированных.

Самый высокий риск тяжелого течения, потребности и смертности оказался у пациентов с синдромом Дауна — люди с этим заболеванием попадают в больницы и умирают в 12,7 раза чаще по сравнению с населением в целом. Повышенная уязвимость к «прорывной» инфекции и ее последствиям выявилась и у людей, перенесших пересадку почки (увеличение в 8,1 раза), страдающих серповидно-клеточной анемией (7,7 раза), получающих химиотерапию (4,3 раза), с ВИЧ/СПИД (3,3 раза).

Люди с нарушениями обучаемости имеют восьмикратный риск смертности от COVID-19

Узнайте из нашего материала о пациентах, наиболее подвержденных риску смерти от коронавируса 

Читать статью

К группам риска ученые также отнесли постояльцев домов престарелых, пациентов с деменцией, циррозом печени, с тяжелыми неврологическими заболеваниями, болезнью Паркинсона, эпилепсией, хроническим заболеванием почек и другими серьезными патологиями.

Что касается этнических групп, то чаще всего после «прорывного» инфицирования в больницы попадают пациенты индийского и пакистанского происхождения, которые чаще . По мнению авторов исследования, генетическая предрасположенность тут не причем: представители этих национальностей в основном живут большими семьями в стесненных условиях, что значительно увеличивает риск передачи вируса. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.05 / Практичный, лаконичный, трендовый: как создавать наряды для любого случая в стиле кэжуал (советы)

30.07 / Певица Анна Семенович ответила на критику своей фигуры

10.07 / Россияне получат больше денег: Кому положены повышенные выплаты?

21.10 / Россияне назвали лучшие города для осенних путешествий

22.10 / Политолог: Лукашенко относится к белорусам с презрением и страхом

01.06 / Яна Рудковская, Надежда Оболенцева и другие гости закрытого ужина Vogue

11.03 / Мнение: Следующая серия

01.02 / Скандалы: Возвращение на зону «водочного короля»

23.09 / Скандалы: Палатка на миллиард

12.07 / Мать Тимати неосторожно высказалась о невестке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика