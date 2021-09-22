У кого больше шансов заболеть тяжелым COVID-19 после вакцинации?



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Чтобы оценить вероятность тяжелого течения COVID-19 после «прорывного» инфицирования, ученые Ноттингемского университета проанализировали медицинские карты жителей Великобритании, получивших одну или две дозы вакцины с декабря 2020 года по июнь 2021 года. Исследователи фиксировали все случаи заражения, госпитализации и смерти в течение 14 дней после вакцинации.

В общей сложности полную или частичную вакцинацию прошли около 7 миллионов британцев от 19 до 100 лет. Во время наблюдательного периода было зарегистрировано 2 тысячи смертей от COVID-19 и 1,9 тысячи случаев госпитализации среди привитых одним компонентом, а также 81 смерть и 71 госпитализация у полностью вакцинированных.

Самый высокий риск тяжелого течения, потребности и смертности оказался у пациентов с синдромом Дауна — люди с этим заболеванием попадают в больницы и умирают в 12,7 раза чаще по сравнению с населением в целом. Повышенная уязвимость к «прорывной» инфекции и ее последствиям выявилась и у людей, перенесших пересадку почки (увеличение в 8,1 раза), страдающих серповидно-клеточной анемией (7,7 раза), получающих химиотерапию (4,3 раза), с ВИЧ/СПИД (3,3 раза).

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К группам риска ученые также отнесли постояльцев домов престарелых, пациентов с деменцией, циррозом печени, с тяжелыми неврологическими заболеваниями, болезнью Паркинсона, эпилепсией, хроническим заболеванием почек и другими серьезными патологиями.

Что касается этнических групп, то чаще всего после «прорывного» инфицирования в больницы попадают пациенты индийского и пакистанского происхождения, которые чаще . По мнению авторов исследования, генетическая предрасположенность тут не причем: представители этих национальностей в основном живут большими семьями в стесненных условиях, что значительно увеличивает риск передачи вируса.