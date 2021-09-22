Антон Красовский оправдался за слова о скорой смерти МакSим

Журналист Антон Красовский оправдался за слова о скорой смерти певицы МакSим. Он не знал, в каком состоянии артистка находилась в больнице.

В рамках интервью с Лолитой Милявской Красовский извинился перед МакSим и ее поклонниками. На одной из программ он заявил, что выживаемость пациентов на ЭКМО составляет всего 2%, как следствие, 98% – умирают. Журналист не знает, действительно ли Марина Абросимова находилась под этим аппаратом.

Красовский добавил, что выздоровление певицы МакSим является самым настоящим чудом. Теперь он будет молиться за ее здоровье.

Марина Абросимова постепенно восстанавливается после тяжелой болезни. Больше месяца она провела в состоянии комы. Сначала артистку поместили под аппарат ИВЛ, а потом перевели на ЭКМО. Состояние артистки было тяжелым, но ее организм смог справиться с болезнью. Сейчас ей нельзя петь, летать и передвигаться на далекие расстояния. Все свободное время артистка намерена посвятить школе искусств, которую успела открыть до госпитализации.

Источник: teleprogramma.pro